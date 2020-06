Por Arturo Remedi... Rubén Romano es concejal de Frente de Todos y parte del equipo de conducción de la Clinica Delta.

"En la Clínica estamos viendo muchos más pacientes sospechosos,15 este fin de semana, eso da la pauta del crecimiento de casos. Antes eran 2-3 por día", señalaba el facultativo y edil del Frente de Todos.

"La gente pensó que con tanta cuarentena ya estaba superada la pandemia pero no es así . Tenemos ahora 91 casos en total y 49 están activos", afirmó y agregó,"nuestra capacidad es limitada sobre todo si no se coordina, como hemos pedido y aun no se ha hecho".

"Yo le dije a Abella, esto no es una cuestión política", dijo en referencia a la conformación de un Comité de Crisis por la pandemia".

"No nos respondieron ante el ofrecimiento de equipos e infraestructura que hicimos desde el Frente de Todos", aseguró.