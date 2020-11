El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, lanzó la piedra. El antecedente de otro jefe comunal con un reclamo de modificación en el sistema electoral.

Desde las redes sociales, el jefe comunal de Tres de Febrero e integrante del Grupo Dorrego, Diego Valenzuela, tiró la piedra. Es que, el alcalde macrista fue el primero de los dirigentes con responsabilidad territorial en plantear la posibilidad de eliminar el acto comicial tal como hoy se conoce.

En definitiva, el alcalde amarillo planteó la necesidad de modificar el esquema y dar un paso rumbo a la boleta única. Algo que varias veces estuvo en el tintero del macrismo y que no se avanzó durante los cuatro años de gobierno del extinto Cambiemos.

"Es momento de debatir algunas reformas políticas en la provincia de Buenos Aires, para generar mayor transparencia y un debate más profundo de los temas propios. Deberíamos votar en elecciones separadas de la nacionales y hacerlo con boleta única", sentenció.

Vale recordar que, el inicio de 2019 encontró a la Legislatura con una comisión bicameral de desdoblamiento electoral. No obstante, lo que defina dicha comisión no necesariamente podía ser puesto en funciones, no fue vinculante. Ahora, al debate se suma la boleta única.

El mismo Valenzuela lanzó sus considerandos sobre las variables lanzadas desde la red social del pajarito. De esa manera, sostuvo que el desdoblamiento "apunta a fortalecer la identidad bonaerense y una discusión propia, sin que se mezcle lo provincial con los temas nacionales".

En tanto, subrayó que "la boleta única es clave para cambiar de una vez por todas las listas sábana, dar mas poder a los ciudadanos y desterrar prácticas engañosas". Hace unos pocos días, la medida también contó con el aval del diputado nacional Sebastián García de Luca: “Hay que implementar la Boleta Única, que es ágil, transparente y permite ahorrar millones en papel y fiscales", expresó.

No es la primera vez que un alcalde alineado a la alianza de Juntos por el Cambio apunta a una variable electoral. En su momento, Gustavo Posse, jefe comunal de San Isidro, fue quien puso la mirada sobre el andar comicial cada dos años.

“Un día tiene que cambiar eso de las elecciones cada dos años”, había sentenciado y explicado que “los países más estables políticamente, con desarrollo sostenido, tienen elecciones cada cuatro años”. Por último, Posse sostuvo: “No podes estar siempre en elecciones, distraen a los que están en la representación”.