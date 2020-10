Nancy Rodríguez del Frente Grande Campana, se manifestó sobre la problemática de suicidios en la ciudad y la solución brindada por el macrismo de aplicar una contención en el puente de la Av. Rivadavia. “Es necesario capacitarse para el tratamiento del tema, no se puede improvisar o actuar desde el sentido común. Debemos ser responsables y coherentes si buscamos efectividad en las medidas que adoptemos o propongamos”.

La Licenciada en Trabajo Social y Secretaria de Género del Frente Grande de Campana, Nancy Rodríguez, analizó la grave situación que atraviesa la ciudad en torno a los suicidios, especialmente en niños, niñas adolescentes y jóvenes. “En Argentina, el suicidio es la es la tercer causa de muerte en personas de entre 10 y 24 años, y Campana hace algunos años era una de las ciduades con peores numeros en el tema. Esto demuestra la urgente necesidad de implementar políticas públicas claras en el tema, sobre todo educativas, ya que comprende claramente edades que incumben al sistema educativo, por lo allí radica una gran plataforma de intervención”, comenzó.

“El comportamiento suicida es complejo y multicausal, desde la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), hablan de factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales, ambientales, y a nivel regional ya que hay factores que se ven en algunos lugares que en otros no. Hoy estamos obligades a incluir la pandemia en estos factores, por los temores y situaciones de incertidumbre que conlleva el desarrollo del virus en sí, el aislamiento y tratamiento, por la situación de deterioro emocional que se van visualizando en algunas personas” añadió, y resaltó la necesidad de trabajar de forma integral para solucionarlo.

Sobre el proyecto planteado por Juntos por el Cambio, de colocar un cerramiento en el puente de la Av. Rivadavia, mencionó “Es necesario capacitarse para el tratamiento del tema, no se puede improvisar o actuar desde el sentido común. Profesionales de distintas áreas y dirigentes políticos debemos ser responsables y coherentes si buscamos efectividad en las medidas que adoptemos o propongamos”.

Además la Licenciada comentó que “hay muchos estudios en torno al tema e incluso existe la Ley de prevención del sucidio (27.130), que surgió a raíz de un proyecto de Suicidologia Argentina, Ernesto Paez y Martin Alvarez en el año 2010. Entre otras cosas, destacó que la ley marca lineamientos de investigación, formación, capacitación y políticas de Estado para la intervención con personas con comportamiento suicida. Asimismo existen trabajos que demarcan las causales de estos comportamientos en la edad de la niñez y la adolescencia”. Sobre esto último remarcó la “la responsabilidad otra vez de las personas adultas, profesionales y dirigentes políticos a la hora de prevenir y atender la problemática”, y añadió “insistimos en factores que influyen pero de ninguna manera afirmamos como determinantes, ya que las posibilidades de enfrentamientos a situaciones problemáticas no son para todas las personas de la misma manera”.

Continuando con la argumentación sobre el suicidio señaló “es muy importante que la población tome conocimiento de estas caracterìsticas, de estos comportamientos porque de esa manera podemos anticiparnos a situaciones más complejas. La escucha atenta y sin prejuicios, es uno de los métodos más efectivos para demostrarle a una persona de cualquier edad que no está sola y puede haber una salida a la situación que está atravesando. Existe en parte de la sociedad mitos respecto del Suicidio: “hablar del tema puede provocar conductas imitativas” es falso: hablar del tema es acercar una mirada de salud para prevenir y promoción de alertas o conductas de riesgo que pueden activar protocolos de atención, contención y tratamiento a personas con comportamientos suicidas”, y añadió “También se cree que: quien amenaza no lo lleva a cabo, es solo un llamado de atención y es falso. No minimicemos estas amenazas o manifestaciones relacionadas a quitarse la vida o no vivir más, este llamado de atención indica que algo no está bien y debe ser atendido. Es necesario acercarse, escuchar y tratar de poner en palabras el sentir para que el discurso sea buscar un camino de salida, que no es más ni menos que la búsqueda de profesionales en la temática, que nos orienten, que nos acompañen en el proceso. Según estos profesionales que trabajan y tienen la expertis en la temàtica, Los métodos empleados para cometer suicidio son los que están disponibles”.

Para concluir mencionó “Desde el Frente Grande consideramos que es necesario que esos recursos estén asegurados, y dentro de ellos el personal y profesionales a cargo de la atención. En el Hospital Municipal Son largas las listas de espera para atención psicológica de personas que requieren atención, sea voluntaria o por sugerencia, y no todas las Unidades Sanitarias cuentan con profesionales de psicología. Solo en casos de urgencia extrema cuando se solicita intervención, desde distintos organismos, sobre todo educativos, si se detectan conductas de riesgo en niños niñas y adolescentes o jóvenes se recibe atención inmediata, pero solo para la persona afectada. De esta manera queda claro que el foco no está puesto en la prevención”.

“Por eso creemos que las políticas públicas deben estar orientadas o proyectarse en: fortalecer los sistemas de salud mental, descentralizando los mismos a modo de facilitar el acceso y continuidad de tratamientos. Implementar estrategias necesarias que garanticen la continuidad de los tratamientos. Acompañar a las familias y fortalecer las redes de contenciòn social articulando programas de cultura, deporte, educativos de acceso libre y gratuito. Como sostiene el licenciado Alvarez en su alocuciòn “El Suicidio es Previsible y Prevenible” depende del Estado donde quiere focalizar sus recursos para que sea solo un parche o un trabajo preventivo real” finalizó.