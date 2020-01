“Los trabajadores han recibido una nota en portería en el turno noche y turno mañana donde tienen la imposibilidad de ingresar a fábrica y de que les va a llegar un telegrama de despido, lo que motiva la denuncia que presentamos en el ámbito del Ministerio de Trabajo”...

El diputado Nacional Abel Furlan y Secretario General de la Unión de Obreros Metalúrgicos de Zárate – Campana, fue tajante en sus declaraciones ante la prensa, frente al conflicto desatado en Tenaris..."Esperamos que el ministerio intervenga y que cumpla con el acto administrativo de garantizar la empleabilidad de todos los compañeros, porque entendemos que hay claramente una provocación y una decisión que no se justifica. Siempre hemos estado con predisposición de extender el acta de suspensiones que hasta el 31 de diciembre estuvo vigente. Si eso no se prorrogó y no se efectivizó es porque Tenaris Siderca quiso cambiar los articulados y el contenido de esa acta, intentó imponerle a los trabajadores una pérdida salarial del 30 por ciento, con lo que eso significa; ya demasiado han perdido los trabajadores con respecto al proceso inflacionario que vive la Argentina como para que la empresa pretenda que los trabajadores sigan perdiendo más todavía"...

"En el año 2015 el trabajador de Siderca tenía como promedio salarial, en términos de dólares, un equivalente a 2.300 , hoy tienen un promedio salarial de 900 USD; la empresa no puede aducir que el problema es el costo del salario que tiene hoy en la planta. El problema es un tema político que tiene que ver con el gobierno, precisamente un problema de negocios que tiene que discutir con el actual gobierno. Nosotros somos la prenda para tratar de llamar la atención y que le atiendan la situación que ellos están planteando, que supuestamente el gobierno no está escuchando, sino no se justifican estas acciones”, afirmó el representante de los trabajadores metalúrgicos.

“Entendemos que Siderca está relocalizando producción en otros lugares, porque tienen un negocio global, ellos mismos han dicho de que México está trabajando a full. Pensamos que están armando el escenario propicio para tratar de desafiar al gobierno de Alberto Fernández para resolver negocios pendientes, sino no se justifica que hoy están tomando esta decisión de expulsar a trabajadores cuando la situación que hoy tiene es la misma que de hace siete meses atrás en el gobierno de Macri", resumió el dirigente.

FUENTE: Campana Argentina