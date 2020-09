Los uniformados le solicitarán al Ministerio de Seguridad un importante incremento a fin de destrabar el conflicto. De lo contrario, habrá medidas de fuerza más severas.

La Policía Bonaerense comenzó este lunes una inusual protesta en distintos puntos de la Provincia en reclamo, entre otras cosas, de mejoras salariales. Sin responder a los altos mandos, cientos de agentes se volcaron a las calles.

La rebelión comenzó en el Conurbano sur, con agentes que estaban fuera de las horas de servicio, pero se fue sumando personal uniformado, por eso se apreció que las concentraciones fueron acompañadas por las sirenas de los patrulleros.

Este panorama continuó este martes y a pesar de la promesa de aumento de parte del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, los efectivos piden mayores precisiones y tienen sus demandas.

Según pudo saber LaTecla.Info, la Bonaerense pide un 55 por ciento de aumento. Si la Provincia no está dispuesta a otorgar ese número, amenazaron con acuartelarse. Esto significa que no habrá policías en las calles.

Hay versiones que indican que el Gobierno accedería a pagar un aumento en cuotas y con bono, lo que despertó el malestar de los policías, que decidieron tomar las departamentales ayer por la noche.

Pero no es su única demanda. Además de ese porcentaje, piden un aumento de la hora compensación de recargo de servicios a $ 189 y la no obligatoriedad de dicha compensación; además de que no haya represalias y sanciones para el personal que concurra a alguna de las protestas.

A su vez, exigen el pago del servicio de policía adicional en tiempo y forma, ya que cobran hasta con 120 días de atraso; la provisión de uniforme y equipo de trabajo y aumento del decreto 1315 (mantenimiento de uniforme) a $ 3.800; planes de vivienda para el personal policial; y no tener como obra social obligatoria a I.O.M.A.