Así voces del Bloque Juntos por el Cambio manifestaron su asombro y dijeron “esconden los decretos, esconden las causas de los contagios, esconden que no se hacen cargo de la seguridad, parecería que lo normal en el gobierno de Cáffaro es esconder.”

“Se dieron cuenta del horror legal que le hicieron firmar a Cáffaro, ahora lo van a querer modificar o adosarle otro decreto y lo van a enviar al Concejo Deliberante. Si no es por un medio nacional parece que en Zárate esconden todo”, advirtió el Concejal por Juntos por el Cambio, Walter Unrein.

El Concejal Marcelo Pastore aclaró “pedimos solución al tema de castración de animales y Núñez no da respuestas, me enteré por Clarin del decreto de la cuasimoneda, la gente me eligió para controlar pero es un gobierno municipal que no es transparente.”

Por su parte el Marcelo Matzkin aclaró “la única forma que Cáffaro de explicaciones es con los medios nacionales, no entendemos por qué escondió un decreto que había firmado a principios de abril si tenía una causa noble, creo que se está rodeando de gente que no es de Zárate que lo mal aconseja.”

Y para Julian Guelvenzú, el decreto “raya la ilegalidad, es grotesco y por eso otra vez nuestro Zárate está en las noticias nacionales de forma peyorativa, desde enero el Intendente está logrando eso, en el resto, seguridad y el tema de los comercios aún no resolvió nada, encima salen los Ministros de Kicillof a decir que es un mecanismo espurio.”