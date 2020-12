Conmoción y mucha tristeza causó la noticia del asesinato de Andrea Marina García, "la Polaca" como todos la conocían, que fue baleada en un intento de robo en Estados Unidos, donde se encontraba de visita en casa de su hija Julieta.

Según fuentes cercanas a la dirigente peronista, Andrea estaba en una residencia en Phoenix, Arizona, cuando cerca de las 8, mientras su hija se hallaba en la planta alta, se topó en la parte baja del inmueble con un delincuente al que se enfrentó.

Forcejeó para arrebatarle el arma pero en el intento, se produjo el disparo fatal que dio en la zona del tórax, provocando un importante sangrado que le costó la vida.

Los paramédicos arribaron al lugar luego de ser convocados por la hija de la víctima, quien bajó rápidamente al escuchar el disparo y logró divisar al atacante al irse. Los esfuerzos por mantenerla con vida fueron infructuosos.

La sesión del Concejo Deliberante de Campana fue suspendida al confirmarse la terrible noticia. "Me acaban de dar la noticia que Andrea García la asaltaron en Estados Unidos y murió. Le pegaron un tiro. Ex concejal, ex secretaria, una compañera y una amiga. Nada más”, dijo una acongojada Stella Maris Giroldi en pleno recinto ante sus pares.

Andrea había viajado a los EEUU para visitar a su hija, en vísperas de la Navidad, tenía planificado su regreso para este sábado.

FUENTE: Campana Noticias