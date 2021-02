Fuegos cruzados. Acusaciones recíprocas. Situaciones reales aberrantes. Aceptación de las mismas, por momentos. Intentos de justificación, en otros. Campañas en contra de determinadas vacunas. Búsqueda incesante de las calamidades del "otro" (por parte de unos y otros).

Reconocimiento de "culpas" parciales. Intentos de presentar las "culpas" como "errores". Personalización de los problemas sin reconocimiento de la generalidad de los mismos y del sistema que los permite y favorece. Convicción de ser "diferente" y por eso merecer gozar de "diferencias" (privilegios). Declaraciones altisonantes y despiadadas de quienes también tienen sus propias (tal vez, otras) "culpas".

Los seres humanos somos capaces de acciones generosas, creativas, amorosas. También, de acciones perjudiciales, obscenas, destructivas. Ninguno de nosotros humanos está "condenado" a una cosa o a la otra. Porque es un privilegio de la Humanidad como especie poder decidir, poder elegir. Cierto es que muchas personas, por historias y situaciones especiales, ven sumamente restringida esta posibilidad de decidir. No es el caso de quienes, alternativamente, gobiernan.

Mientras tanto, ¿qué pasa con la población? Muchas cosas. Una de ellas, y de consecuencias sumamente negativas, es un considerable aumento de la falta de credibilidad. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Quienes hablan públicamente, ¿creen lo que dicen?, ¿o lo dicen porque necesitan para llevar adelante sus propósitos que la gente lo crea?

La falta de credibilidad desconcierta, angustia, hace sentir que no se sabe qué hay que hacer, qué camino tomar. Fundamentalmente, aumenta la ansiedad.

La ansiedad es una respuesta emocional ante la vivencia de que nuestra integridad está amenazada. Por ejemplo, si entra a mi casa un león rugiendo, con la boca abierta, yo voy a tener una respuesta de ansiedad, porque mi integridad (en ese caso, mi vida) está amenazada. Tal vez quiera salir corriendo o grite o quiera enfrentar al león o me quede paralizado transpirando, o… todas respuestas de ansiedad. Pero puede ser que entre una cucarachita y yo tenga una respuesta de ansiedad porque por alguna situación personal, una cucarachita hace que yo sienta amenazada mi integridad.

Mi integridad es lo que yo soy y creo ser. Lo que construí en mi persona. Incluye aspectos corporales, psicológicos, sociales, económicos. La definición que yo hago de mí mismo. Por eso, hay personas que se ponen ansiosas (y ello se manifiesta con síntomas diversos) porque se han jubilado (eso cambia la definición de sí mismos) o porque tienen un ascenso en su trabajo, o porque los hijos ya grandes van a vivir a otro lugar, o porque tienen una disminución de trabajo o... Situaciones innumerables.

En la medida de lo posible, cuando no estamos en un caso como el del león, es conveniente intentar separar la paja del trigo y tratar de entender que lo que se encuentra en cuestión es una partecita de nosotros y no toda nuestra persona. La falta de credibilidad es sentida como una amenaza a la integridad. De hecho, lo es. Está amenazada para un niño la integridad si quienes son los encargados de cuidarlos, no lo hacen. Aun no siendo niños, la integridad, la persona, se siente amenazada cuando no sabe cuál es la verdad, o cuando la verdad que intuye es nefasta.

El fuego cruzado es nefasto. La sensación de estar en medio de una balacera es una tremenda amenaza a la integridad. En este caso hablar de "balacera" es una forma de decir. No estoy hablando concretamente de balas. Pero sí de dichos, contradichos, entredichos, acciones y omisiones que nos hacen sentir en riesgo.

Nos cabe decir a nuestros dirigentes (unos y otros, y otros): "¡paren! No sigan tirando de la cuerda porque se puede romper".