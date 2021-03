Este jueves se conocieron más casos de la mujer que compró miles de pesos en varios locales de Campana con una tarjeta de débito falsa. Los comerciantes estafados acumularon denuncias en la Comisaría Primera. El auto en el que se movilizaba la delincuente habría sido identificado por una de las víctimas.

Una de las damnificadas radicaba la denuncia en la Comisaría Primera cuando se le ocurrió preguntarle al policía que la escuchaba si la mujer que se llevó miles de pesos en mercadería de su local había actuado en mala fe o no sabía que, al ingresar la tarjeta por el posnet de manera manual sin el código de seguridad correcto, la compra no se acreditaba. "El policía se me rio", confesó la comerciante. No había dudas: se trataba de una estafa consumada.

Hay indicios de sobra. Desde el miércoles los colegas de La Auténtica Defensa habló con cuatro de las víctimas -incluyendo la primera que dio el caso a conocer- y el modus operandi se repite: una mujer que entra al local, carga un montón de productos, entrega una tarjeta de débito en la caja y, como el plástico no es aceptado por ninguna terminal de pago, recomienda que los datos sean introducidos de manera manual. La estafadora incluso proporciona un código de seguridad que es aceptado por el sistema, los tickets de cobro se imprimen y el comerciante cree que hizo la venta del día, hasta que se da cuenta que el dinero nunca se acredita.

Todos las estafas habrían sido realizadas con la misma tarjeta y proporcionando un único DNI.

La estafadora nunca pierde la compostura, aseguran los que trataron con ella. "Esperaba que se pusiera nerviosa en algún momento; tengo años como comerciante y presiento cuándo te quieren engañar", dijo David de Forrajería Fénix, ubicada en Perón y Moreno. Sin embargo, reconoció que el monto de la transacción -casi 16 mil pesos-, el hecho de que el posnet la aprobara y la tranquilidad de la supuesta clienta evitaron que su sospecha se consolidara. Del local la mujer se llevó los alimentos para perros más caros.

Fue un raid de estafas porque todas las que registró LAD se llevaron a cabo el viernes 5 de marzo, antes del fin de semana, cuando las operaciones con tarjetas suelen visualizarse en los sistemas online recién luego del fin de semana. David la descubrió a comienzos de esta semana, al pedirle a su esposa que la chequeara en la cuenta. Igual le pasó a Valeria del negocio Megashop al momento de comprobar si el ticket de pago que tenía en las manos se correspondía a un montó depositado a nombre del local.

"Tenía la experiencia de otro local", comentó Valeria a este medio. "Yo no estaba el viernes, la tarjeta la pasó la cajera. Pero por el formato del cupón del posnet enseguida sabés que la tarjeta se pasó de forma manual. Entonces se me ocurrió buscarla en las liquidaciones y (la operación) no estaba".

Del negocio de avenida Rocca el botín sustraído fue de 16 mil pesos y las imágenes de la falsa clienta quedaron registradas por las cámaras de seguridad. Según Valeria, se trata de la misma mujer que robó con la misma modalidad en Runni, un comercio de indumentaria ubicado sobre calle Castell y cuya dueña fue la encargada de dar a conocer entre los medios este accionar delictivo. Allí también la escena quedó registrada en video.

"Lo que pasó fue tan simple", se lamentó Mariel, del cotillón Cotymas en Rocca y Dellepiane, otro de los locales robados, quien confiesa que la actitud de la mujer le "sonó rara porque entró por un paquete de globos y terminó llevándose 18 mil pesos". Además, mientras intentaba pasar la tarjeta, la estafadora le dijo que tenía una parrilla en la Rocca. "Y yo sé que en la Rocca no hay ninguna, pero no quería perderme la venta", señaló Mariel.

Pero esos globos que la mujer se llevó podrían terminar aportando una pista, porque al dejar el local se los olvidó y Mariel la persiguió media cuadra hasta entregárselos. Allí puedo observar el auto en el que se movía y también memorizar su número de patente. Estos datos podrían ser incluidos en la denuncia formal que la víctima todavía tiene pendiente por radicar ante la Policía.

En Cotymas notaron el robo este jueves, luego que comerciantes de Campana damnificados comenzaran a intercambiar información por grupos de WhatsApp. "Me cae la ficha cuando leí que decía tener una parrilla. Ahí dije `me engañó", contó la encargada del cotillón.

