Por Osvaldo Tesoro... Las seis atletas de la Escuela de Patín Carlos Pellegrini volvieron a subirse al podio en el Torneo Nacional de la ciudad de La Rioja que se disputo el fin de semana pasado, consiguiendo traer las ansiadas medallas a nuestra ciudad.

El 21 y 22 de marzo se llevo a cabo el torneo nacional de patín artístico de la CAP (Confederación Argentina de Patinaje) que se realizó en la ciudad de La Rioja.

Las patinadoras fueron seleccionas por la UEP (Unión de Entrenadores de Patín) para representar a la misma en dicho torneo, ellas son:

Tamara Rojas 1º puesto 3ra C 14 años

Diamela Zapata 1º Puesto 4ta C 13 años

Jazmin Carugatti 1º puesto 4ta C 12 años

Maria Paz Tesoro Stivanello 2º puesto 5ta C 10 años

Sofia Mendoza 2º puesto 4ta C 13 años

Sasha Caceres 5to Puesto 4ta C 13 años

“Es un sueño cumplido, el nivel del torneo fue alto pero todas las chicas que llevamos trajeron medalla” dijo Antonella Lucero técnica del equipo seleccionado.

“Este fue el cierre del tan difícil año 2020, se trabajo durísimo para llegar a esta instancia, incluso en la cuarentena más estricta nunca se dejo de entrenar y hoy se ven sus frutos”, afirmó feliz.

Varias de las integrantes del seleccionado, ya habían participado la semana pasada en el nacional de clubes de la misma confederación consiguiendo los mejores resultados.

Y las chicas necesitaban un merecido homenaje que Bomberos Voluntarios se encargó que lo tuvieran, paseándolas en una autobomba por las calles de Zárate.

Escuela de Patín Carlos Pellegrini ¡otro orgullo zarateño!