Por Guillermo Rivelis... “..el perfil de los estudiantes cada vez va teniendo un sesgo más claro. Empiezan a estudiar la carrera docente, y esto es igual en todo el país, porque se refleja también en las encuestas que hace el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación de la Nación, son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras y si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser como un determinante, pero si uno mira desde el capital cultural y experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen la carrera docente.”

Palabras textuales de la Ministra de Educación de CABA Soledad Acuña, aunque, tal, vez, se aduzca que fueron “sacadas de contexto”. No me referiré especialmente a algún error gramatical en la construcción de frases (concedo que la Ministra estaba hablando y no escribiendo) y a la incongruencia lógica que significa tomar como factor determinante lo que declara que “no debiera ser como un determinante”.

En el Arte de Amar, Erich Fromm (El arte de amar, Paidós, 3ª reimpresión, Buenos Aires, junio de 2006, pp. 42 a 45) plantea que, dado que amar es un arte, se aprende a amar. Escribe: “Además del elemento de dar, el carácter activo del amor se vuelve evidente en el hecho de que implica ciertos elementos básicos, comunes a todas las formas del amor. Esos elementos son cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento”.

Respecto del cuidado plantea que: “El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos”.

Respecto de la responsabilidad: “Hoy en día se suele usar ese término para denotar un deber, algo impuesto desde el exterior. Pero la responsabilidad, en su verdadero sentido, es un acto enteramente voluntario, constituye mi respuesta a las necesidades, expresadas o no, de otro ser humano. Ser ‘responsable’ significa estar listo y dispuesto a ‘responder’ (…) La persona que ama, responde”

Respecto del respeto: “La responsabilidad podría degenerar fácilmente en dominación y posesividad, si no fuera por un tercer componente del amor, el respeto. Respeto no significa temor y sumisa reverencia; denota, de acuerdo con la raíz de la palabra (respiscere = mirar), la capacidad de ver a una persona tal cual es, tener conciencia de su individualidad única. Respetar significa preocuparse por que la otra persona crezca y se desarrolle tal como es. De ese modo, el respeto implica la ausencia de explotación. Quiero que la persona amada crezca y se desarrolle por sí misma, en la forma que le es propia, y no para servirme (…) El respeto sólo existe sobre la base de la libertad (…) el amor es hijo de la libertad, nunca de la dominación”.

Respecto del conocimiento: “El conocimiento sería vacío si no lo motivara la preocupación. Hay muchos niveles de conocimiento; el que constituye un aspecto del amor no se detiene en la periferia, sino que puede penetrar hasta el meollo. Sólo es posible cuando puedo trascender la preocupación por mí mismo y ver a la otra persona en sus propios términos.”

Quisiera agregar a los cuatro elementos que Erich Fromm plantea como inherentes al amor, otro que considero de especial importancia: la admiración. Pienso que el amor supone admiración por el ser amado (o por aquello que se ama) y que no hay amor si no hay admiración. Admirar no implica concebir como perfecto al otro (o a lo otro) amado. Admirar no es idealizar. La admiración se refiere a la presencia en el otro (o en lo otro) de un valor que quien ama considera fundamental.

Quienes como docentes (en mi caso también como psicólogo) hemos trabajado en zonas de “sectores (…) bajos socioeconómicos”, para tomar las palabras de la Ministra, hemos sido testigos (emocionados, muchas veces) del amor. Del amor de una familia construyendo todos (papá, mamá, niños y familiares y vecinos que ayudan) una habitación más en la casa de cemento sin revocar para que los chicos tengan su habitación. Del amor de papás y mamás trabajando los fines de semana con recursos obtenidos con mucho esfuerzo para construir un aula más en la escuela que permita tener dos aulas con veinte alumnos y no una con cuarenta.

Y…claro está, muchas otras formas del amor.

Quienes allí trabajamos, aprendimos.

Leemos en la definición de la palabra empatía: Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona.

La definición me trae a la memoria dos conceptos que desarrolla Sigmund Freud en “El Proyecto de psicología”. Uno es el concepto de reconducción. El niño reconoce el llanto de otro por reconducción a sensaciones corporales del propio llanto. El otro es el concepto de compasión. No compasión como “sentir lástima” hacia otro, sino como “padecer con” el otro. Acompañar el padecer, el sufrimiento, el sentimiento doloroso. Para ello, es necesario “reconducir” a propias experiencias de sufrimiento y dolor.

Si ello ocurre en un bebé, es porque los seres humanos nacemos dotados de esta posibilidad. Pero esta posibilidad puede desplegarse o anularse. Y para que se despliegue, dicha posibilidad tiene que ser aprendida (como la suma, la resta y otros conocimientos y habilidades para los que los seres humanos estamos dotados pero que tienen que aprenderse).

Es necesario en las escuelas generar situaciones que favorezcan el aprendizaje de la empatía y del acompañamiento. Nunca va a ser posible sentir tal cual siente el otro, pero sí va a ser posible sentir que el otro siente y valorar la profundidad y la legitimidad de ese sentimiento. Eso es, entre otras cosas, acompañar.

Esta capacidad de empatía se aprende. Y requiere de la posibilidad de rememorar experiencias propias (aunque puntualmente distintas). Quienes van a trabajar en Argentina en escuelas públicas (en todo el país) van a trabajar con niños que integran el vergonzante porcentaje de pobreza que aumenta día a día. Van a trabajar con niños que conocen el amor, pero que muy probablemente no conocen una mesa servida con alimentos con nutrientes necesarios. Van a trabajar con niños que sufren, porque sus padres, abuelos, familiares y vecinos sufren. Eso también es cultura Sra. Ministra y es lamentable realidad. Y probablemente para hacerse cargo de esa realidad estén más preparadas las personas provenientes de esos niveles “bajos” que según usted carecen de capital cultural y experiencias enriquecedoras para el aula que otras que no han conocido los padeceres de los seres humanos que van a ser sus alumnos.

Claramente, su concepto de cultura se vincula con libros leídos (muy probablemente determinados), con viajes, cruceros, visitas a museos en Europa, matizados por visitas a shoppings y compras en free shops.

No se trata de “derechas” e “izquierdas”, Sra. Ministra. SE TRATA DE SERES HUMANOS CON CAPACIDAD PARA COMUNICARSE, PARA ACOMPAÑARSE, PARA HACER EMPATÍA CON OTROS, O NO.

ESA CAPACIDAD, PARA LA CUAL ESTAMOS POTENCIALMENTE DOTADOS COMO ESPECIE, SE APRENDE. NO SE COMPRA.

En los últimos días he leído comentarios muy serios y conceptualmente fundamentados a sus palabras. También he leído que lo suyo es “una declaración de guerra”. Sugiero a mis colegas docentes que no partamos de ese principio. Porque eso nos pone en pie de guerra. Y los docentes somos (y debemos ser) seres de paz. Lo cual no quiere decir dóciles, sometidos o ingenuos. Sino que tenemos capacidades, recursos e instrumentos superadores de la guerra.

La guerra es un ejemplo de lo que en psicología social se considera un conflicto de suma negativa, o sea, un conflicto donde todos perdemos (aun, quienes aparente o formalmente han ganado la guerra). Sigamos haciendo lo que sabemos hacer, sigamos siendo empáticos y enseñando empatía y las palabras de la Ministra se volatizarán por discriminadoras e inconsistentes.

