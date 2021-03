La calle es hermosa. Astor Piazzola y Horacio Ferrer lo plasmaron maravillosamente: "Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué se yo ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí…".

En las calles y sus veredas, el encuentro con vecinos, los baldazos y los bailes de Carnaval, los juegos infantiles, las caminatas románticas en las noches, el bullicio adolescente, la expresión de demandas ciudadanas.

No es nueva la inseguridad. Asaltaban en Morón, por ejemplo, mi casa y la de muchas familias hace sesenta años.

Las rejas antiguas, que admiramos en casas cuando recorremos las calles de distintas ciudades, estaban no sólo por cuestiones ornamentales sino para protegerlas de intrusos que pudieran entrar a "robar".

Hemos ido perdiendo la calle. El incremento de la violencia y la tendencia conectiva tecnológica nos ha ido empujando hacia "adentro de casa". Pero las calles siguen siendo hermosas y estar en la calle, un placer.

Claro es que la expresión "estar en la calle" es usada en otro sentido. Significa otra cosa. A veces, adquiere un valor simbólico. Otras veces, describe una trágica situación real.

Cada vez más personas viven en "la calle". A la intemperie. Concretamente hablando. Negar el dato constituye o una torpeza o bien un intento perverso de ocultamiento. Y comparar distritos, para ver dónde ocurre más o menos según quién gobierna, un acto de mucha mezquindad y poca empatía. Sucede en la República Argentina.

Una niña que vive en "situación de calle", raptada por una persona que vive en "situación de calle". Literal y no figurativamente. Esto no exime de responsabilidad y culpa a quien cometió el delito y debe ser penado según la ley indique. Pone en evidencia una tragedia. Una tragedia nacional.

Disputar acerca de quién hizo más o menos para resolver el problema refleja actitudes, cuánto menos, inmaduras. Por ejemplo, cuando los pobladores de las zonas incendiadas reciban (o reciben) oficialmente lo que es imprescindible para las reconstrucciones necesarias no le deberán nada a nadie, no tendrán nada que agradecer. Cuando los funcionarios hacen lo que tienen que hacer sólo hacen lo que tienen que hacer. Eso no los hace acreedores de ninguna valoración especial.

Sólo cuando todos los seres humanos vivamos en situaciones resguardadas, con las necesidades fundamentales cubiertas y con similares oportunidades de realización tendrá sentido observar el "mérito" como un parámetro de calificación. Mientras tanto, las diferencias en los puntos de partida aumentarán las diferencias en los puntos de llegada.

El problema que tenemos planteado es demasiado grave y generalizado como para explicarlo con teorías o creencias que sólo consideran el factor personal.

O nos hacemos cargo de la profundidad de lo que como sociedad producimos y vivimos o seguiremos padeciendo las consecuencias y "la calle" seguirá siendo un padecimiento cotidiano de muchos.

La indiferencia, la acusación parcial a determinadas personas o sectores sociales o la opción de pensar que las cosas son "naturalmente" así agravan el problema.

Urs Jaeggi en "Arte por todos lados", escribió:

"...el hombre es un ser con una posible ilimitada imaginación (...), también un ser peligroso, el más peligroso.

Un ser que puede

Destruir, odiar, matar

y crear

y amar"

Esto vale para todos. Es cuestión de decidir qué queremos hacer prevalecer.

Tenemos, por ser humanos, potencialidades, talentos y capacidades como para reconstruir la belleza de la calle.