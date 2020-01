Desde Punta del Este, la conductora dijo que la solución para la pobreza estructural se soluciona enseñándole a la gente a "plantar".

Susana Giménez aseguró que la pobreza se soluciona llevando a "la gente" al campo. Lo dijo en una entrevista para C5N desde Punta del Este, donde veranea en su mansión La Mary.

"Quiero que le vaya bien a la Argentina, que dejen de hablar de la pobreza si hay mucha pobreza que vaya la gente al campo", sostuvo, para luego recordar el modelo agroexportador del país.

"Nosotros fuimos el granero del mundo. No sé. Hay que enseñarle por ejemplo a la gente del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero, qué se yo... Cosas así, ¡de verdad!", propuso, dando a entender que el problema estructural de pobreza tiene que ver con el desconocimiento de las personas sobre cómo obtener comida, y desconociendo los modelos productivos y de distribución dominantes.

Susana también calificó como "un espanto" el impuesto del 30 por ciento sobre la compra de divisas y bienes en dólares. "¿Qué voy a opinar? Encima, con lo caro que está todo me parece que es injusto, es una medida injusta”, comentó.

“Tengo tantas cosas para pedir para el país. No para mí, of course, pero para el país… mucho. Pero bueno, vamos a ver. Por ahora lo del 30 por ciento me parece una locura. Acá todo el mundo está pagando en cash, con pesos uruguayos”, analizó.