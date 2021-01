Kicillof habló sobre la vuelta a las escuelas, sobre la posible suspensión de las PASO y dijo que el movimiento anti vacuna "está liquidado".

Axel Kicillof puso sobre la mesa los números sobre la campaña de vacunación en la provincia: desde la llegada de la vacuna Sputnik V en diciembre pasado, ya se vacunaron 101 mil personas (en su mayoría personal de Salud y esenciales). También, se inscribieron 1.205.000 personas para recibir la dosis.

En ese sentido, el gobernador de la provincia considera que –a pesar de cómo se instalaron en los medios- “la campaña anti vacuna está liquidada”.

“Se ha manifestado por el absurdo: cuando había muchas medidas de aislamiento y cuidado, las combatían. Cuando se fueron relajando, se quejaban de que había muchos contagios. Están en contra de las vacunas, de la Sputnik, pero después critican que son pocas dosis”, dijo el mandatario en diálogo con Página12, y agregó que así “no hay una conversación lógica y razonable para dar”, porque “es irracional”, sobre todo porque “estas posturas son carentes de propuestas”.

“Militar contra las vacunas es algo muy miserable”, sentenció Kicillof.

Al mismo tiempo, el gobernador se refirió a la vuelta a las clases presenciales y la posibilidad de que se suspendan las PASO.

Respecto de la vuelta a las aulas, consideró que el inicio de las clases se dará a partir de marzo y no en febrero como en capital federal, porque –argumentó- no quiere que un anuncio así pase por “marketing político”. El gobierno bonaerense confía en que, con un protocolo exhaustivo, las clases podrán volver a darse normalmente (si es que se puede llamar así).

"Los que cerraron escuelas y desfinanciaron el sistema educativo ahora dicen que están a favor de la educación. Parece que caés en la educación pública, y ya que caíste, te quieren contagiar. Tiene patas cortas", apuntó Kicillof.

PASO SÍ, PASO NO

Después, el exministro de Economía de la Nación opinó sobre la posibilidad de suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), una propuesta que comenzó a agitarse a mediados del año pasado y que al final del 2020, sumó a grandes sectores del peronismo. Aun así, el presidente Alberto Fernández sorprendió al sostener que la decisión de su suspensión por la pandemia, debía pasar por el Congreso.

En esa línea, Kicillof acordó que la oposición debería discutir la idea, pero aclaró que para él, el debate no depende de “temas costos ni conveniencia política”.

“En la provincia tenemos una ley propia de PASO y no tenemos mayoría en las cámaras. Es decir que necesariamente la discusión involucra a la oposición. Es un debate que para mí no depende ni del tema costos ni de la conveniencia política, básicamente hay una ley y un tema epidemiológico. La verdad, en este momento no es un tema prioritario para mí”, se sinceró