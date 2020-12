Así lo expresó el jefe de la bancada, Marcelo Matzkin que dijo “Cáffaro y el PJ aprobaron para los zarateños menos recursos para frenar la ola de asaltos, la atención de la salud y el problema del agua.”

El concejo deliberante aprobó el Presupuesto 2021, solamente con los votos del oficialismo(Nuevo Zárate y PJ) y con los votos negativos de las bancadas de Juntos por el Cambio y Cambiemos.

En ese marco el edil Marcelo Matzkin aclaro que “no se puede creer que en seguridad no hay previsto ni siquiera llegar al nivel de recursos del 2020, hay items como en bienes de consumo que incluso son menores al año pasado, eso sorprende porque ahí están las partidas para el combustible a la policía, no entendemos cómo el PJ acompañó eso en contra de su gestión provincial y de los vecinos.”

Asimismo calificó de “poco racional” la baja en servicios públicos diciendo “están exponiendo a funcionarios que no tienen margen para realizar las cosas que faltan hacer para solucionar el problema del agua. No hay plan para resolver el problema del agua y lo grave es que no lo admitan.”

Por último Matzkin enfatizó que “no podíamos votar un presupuesto que va en contra de lo que necesitan los vecinos, la plata es de los vecinos y es poco claro el destino y las prioridades. No hay ni plan de seguridad ni plan de salud ni hablar de resolver el tema del agua, no podíamos de ninguna manera acompañar esto que mandó Cáffaro.”