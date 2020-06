La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Seccional Zárate, envió una nota al Ejecutivo Municipal solicitando autorización para celebrar el próximo 8 del corriente una Asamblea General con los afiliados en la rotonda de acceso a la Ciudad para informarlos de la situación en la hoy paralizada obra del Carem 25 y en los trabajos en Atucha I. "Hubo un compromiso de pagar un salario de contingencia y no se cumplió. Hay más de 400 familias que no tienen sustento", afirmaba el referente gremial.

"Hoy los trabajadores afectados a Atucha y después de 90 días de la última audiencia, no tuvieron respuestas, ni se cumplieron las promesas", aseguró el líder de la Construcción.

El texto de la carta elevada

Señor Intendente del partido de Zárate

Osvaldo Raúl Cáffaro

S/D

De nuestra mayor consideración, por medio del presente requerimos autorización a efectos que en fecha 8 de junio de 2020, aproximadamente unos 400 trabajadores de la construcción que represento y que se encontraban afectados a la obras paralizadas en PROYECTO CAREM 25 y en la CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I, se concentren en la rotonda de ingreso a la ciudad (intersección de rutas 6 y 193), se realice una asamblea informativa y luego se movilicen hacia la Plaza Central de nuestra ciudad, para manifestar nuestra preocupación por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por la dirección de NASA y CONEA con los trabajadores de la construcción.

Para ser mas directo, los directores de las citadas reparticiones se comprometieron a abonarle un salario de contingencia a todos los trabajadores constructores afectados a la obras paralizadas, y a la fecha como usted advertirá por el pedido que se realiza a vuestra investidura, los trabajadores no percibieron dicho salario de contingencia, no pueden acceder al IFE y no pudieron acceder al fondo de desempleo que otorga el ANSES, encontrándose en una situación económica de total emergencia y que pone en riesgo la integridad del grupo familiar de cada trabajador, teniendo dicha situación un impacto regional de gran magnitud y de afectación social.

Hacemos saber que la concentración, asamblea y movilización a efectos de que los trabajadores ejecuten su derechos individuales y nosotros nuestro derechos sindicales se llevaran a cabo adoptando en todo momento las medidas de higiene y seguridad necesarias.

Sin otro particular, esperando una pronta repuesta, saludo a Ud. fraternalmente

Julio A. González

Secretario General de UOCRA Zárate