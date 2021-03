El candidato a presidente por el oficialismo radical de Zárate, Lima y Escalada, Carlos Bordachar brindó declaraciones de cara a las elecciones de este domingo 21 de marzo: "el candidato que asegura el crecimiento de la UCR es Maxi Abad”.

“Estamos a días de una elección de autoridades del radicalismo. Imagino a amigos y simpatizantes que nos acompañan con su voto tradicionalmente, pensar que este domingo no se juega nada. Que lo importante se dirime más adelante. Pero quiero contarles que no es así. Que lo importante se empieza a construir este 21 de marzo, y que no es lo mismo si gana uno u otro”, enfatizó Bordachar y continuó: “de hecho, se juega lo que el radicalismo eligió como rumbo en la Convención Nacional de Gualeguaychú, en 2015. Nuestra actual presencia en los municipios y las cámaras no fueron casualidad, precisamente. De una representación débil, casi testimonial, hoy abarcamos todo el territorio bonaerense y nuestra voz pesa en el escenario nacional”.

Al tiempo que el candidato que acompaña la fórmula provincial Abad – Revilla por Adelante Buenos Aires, expresó: “ansiamos que este proyecto lidere nuestra coalición, que nuestro partido vuelva a ser la opción de gobierno que precisan los bonaerenses. Estoy profundamente convencido de que Adelante Buenos Aires es la fuerza indicada para hacerlo. Por experiencia, capacidad de gestión de sus mujeres y hombres, por el compromiso ético con que cada uno abraza la función pública. Pero también, por ser la garantía de fidelidad y pertenencia a un partido como la UCR, que no puede ni merece tener al frente dirigentes que lo abandonen y retornen de acuerdo a su conveniencia personal”.

Por último el dirigente histórico del radicalismo local dijo: “hoy me encuentro muy honrado de encabezar un proyecto colectivo, con radicales de todas las edades, experiencias y visiones. Un proyecto que no comenzó ayer y que piensa seguir hacia adelante, construyendo futuro. Este 21 de marzo los esperamos amigos correligionarios, juntos vamos a hacer que nuestra querida UCR siga creciendo”.