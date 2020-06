El intendente Sebastián Abella se mostró esperanzado de que “todas las personas que no están alcanzadas por los planes de ayuda del Estado puedan, en el transcurso de los próximos días, empezar a recuperar sus posibilidades de trabajar”.

Tal como explicó el jefe comunal, “se trata de distintos rubros que no están dentro de la Fase 3 del aislamiento como, por ejemplo, la obra privada, las peluquerías, los gimnasios o los centros de estética, donde trabajan personas que se ganan la vida día a día sin recibir asistencia social por parte del Estado como el IFE”.

“Son los vecinos que hoy más están sufriendo la crisis, los que se levantaban todas las mañana a buscar el mango para mantener a sus familias y ahora no lo pueden hacer”, enfatizó Abella, para quien “existe una gran parte de la sociedad que vive así y que hace ya 100 días que no trabaja. Son personas que están muy preocupadas y no pensando en pedir ayuda porque siempre se las rebuscaron solas”.

Para el Intendente, “que este grupo vuelva a trabajar es muy importante, por supuesto siempre respetando el distanciamiento social, los protocolos y las nuevas normas sanitarias.”

“Desde el Municipio ya elevamos todos los pedidos de estos sectores a la Provincia y estamos esperanzados en que en los próximos días tendremos una respuesta favorable”, concluyó Abella.