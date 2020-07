DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN

Organización y Responsabilidad:

Lic. ALMARA CRESPO, Esteban.

Doc. CORNEJO, Laura.

Respalda:

Jóvenes Emprendedores de Lima.

Coordinación y logística:

Jóvenes Emprendedores de Lima y 56 encuestadores.

Responsabilidad de Redacción y publicación:

Lic. ALMARA CRESPO, Esteban.

Los ciudadanos, Lic. ALMARA CRESPO, Esteban. y la Doc. CORNEJO, Laura., presenta este informe técnico en y sobre la Ciudad de Lima, es una localidad de la Provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros de Capital Federal, su territorio comprende desde el Arroyo Paso Ancho hasta los limites con Alsina y desde el río Guazú hasta los limites de San Antonio de areco.

Los datos recogidos a través de encuestas en forma telefónicas y presenciales en los hogares y por redes sociales en años anteriores, en este último año solo fue a través en forma telefónica, redes sociales y app (no realizamos este año encuestas presenciales en hogares por razones de las normativa del Coronavirus) y agregamos una nueva herramienta de trabajo, Focus Group que es una técnica cualitativa de investigación.

En este marco, los datos es del período 2016-2020, con registros relevados para hogares urbano, rural e isla en el mes de Octubre de 2016, Mayo de 2017, Junio de 2018, Junio de 2019 y Junio de 2020.

El financiamiento de este trabajo como de los anteriores fueron sustentados por nuestro peculio, además de muchas horas de trabajo gratuito de los colaboradores.

Hace unos años atrás, un hombre religioso, unos de los lideres más influyente en la tierra, el Papa Francisco ha expresado su preocupación por el narcotráfico, y sobre las adicciones. Si bien solo somos seres creyentes no bajo la lineas de una institucion religiosa. Pero en este tiempo como uno de los grandes lideres religioso preside una de la religión institucional más poderosa (influencia y económica). Por lo consiguiente, -tomamos sus palabras y la volcamos en acciones, "lo hacemos por que el Papa es Argentino. El lugar más alto de la jerarquía de dicha institución "es Argentino"-.

El trabajo de adicciones y narcotráfico en la Ciudad de Lima-BsAs., ofrecer un estado de la cuestión del desarrollo de adicciones (alcohol, tabaco, cocaína y marihuana) y narcotráfico de forma objetiva y subjetiva. Desde 2016 se incorporó en forma exploratoria preguntas que identifican a las personas de 16 años y más que declararon que en su barrio existe venta, tráfico, intercambio de drogas o estupefacientes, a fin de monitorear la percepción de los ciudadanos sobre el avance del narcotráfico en nuestra ciudad.

Aquí se presentan los resultados comparativos recogidos entre los años 2016-2020, y es la primera vez que además se implemento una nueva herramienta de trabajo, Focus Group, la cual habrá de servir para el reconocimiento del problema, su análisis y la toma de decisión acerca de las acciones a seguir. En este caso, por tratarse de una investigación exclusivamente cualitativa que buscaba indagar cuáles eran los problemas sociales más importantes según la percepción de algunos ciudadanos, -"nos encontramos con que la problemática del consumo de drogas era, junto a la inseguridad, el problema más acuciante en la vida Limense (por supuesto después de la economía desastrosa que estamos padeciendo)"-.

Este trabajo tiene como objetivo general de producir información relativa de los habitantes, evaluando la consistencia conceptual de los indicadores que se elaboró.

Hemos decidido hacerlo público y gratuita en forma sencilla y practica de comprenderla. Los datos arrojados por dicho trabajo es publicado en forma neutral y en crudo, sin dar ni mencionar ningún tipo de opinión al respecto de los datos arrojados. Para que Ustedes mismos pueden evaluarlos y sacar sus propias conclusiones, sin ser nosotros quienes deban bajar algún tipo de alineamiento o ideología.

Introducción

El estudio ofrece tasas de caracterización de los delitos, percepción de seguridad, evolución de la inseguridad, imagen policial, narcotráfico, motivos por la cual él individuo delinque (no justificando), motivando el crecimiento de la inseguridad ciudadana. Delitos comunes que afectan a las personas y/o las propiedades, así como indicadores de percepción y sentimientos de inseguridad por parte de la población de 16 años o más residentes en dichos hogares.

En este marco, nuestra misión es llamar la atención sobre las “deudas” pendientes de la Municipalidad del Distrito de Zárate con la sociedad Limense.

En Lima, como en gran parte de la Prov. de BsAs., el problema de la inseguridad es un tema socialmente importante, colocandose como centro de las preocupaciones del ciudadano. Además, afecta las capacidades de desarrollo humano y de integración social. Por lo tanto, dar cuenta del fenómeno y su evolución en los últimos años ofrece herramientas no sólo para el diagnóstico de la problemática sino también para su atención y corrección por parte del Estado Municipal. La seguridad ciudadana es concebida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como “aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado Municipal tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas.

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo clasifica a la seguridad ciudadana como una modalidad específica de la seguridad humana, y la define inicialmente como una protección universal contra el delito violento o predatorio cualquiera sea su fuente. En este marco, al atentar contra la vida, la integridad o el patrimonio de las personas, los delitos impiden el ejercicio de una libertad concreta, sacrifican una opción legítima o destruyen una oportunidad de realización humana. Pero además de este impacto inmediato, los delitos en cuestión afectan negativamente otras variables o procesos económicos, sociales y políticos que a su vez hacen posible el desarrollo social.

La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización tranquila y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas, las comunidades y sus bienes.

En este marco, por seguridad pública debe entenderse el conjunto de acciones democráticas y ajustadas al derecho en favor de la seguridad de las personas y de sus bienes. En ocasiones, cuando el Estado no es capaz de reaccionar en forma eficaz ante la violencia y el delito, se buscan aplicar políticas que se ha demostrado son ineficaces, como por ejemplo el aumento de las penas, la reducción de garantías procesales, o medidas para aplicar el derecho penal a menores de edad, complicando aún más la situación.

Ahora bien, corresponde tener siempre presente que la seguridad no se relaciona sólo con la construcción de estrategias para pre- venir y perseguir el delito común (no organizado o de oportunidad), sino también para prevenir y perseguir el delito profesional u organizado (trata de personas, proxenetismo, narcotráfico, etc.) y el denominado “de cuello blanco” (grandes evasiones fiscales, doble contabilidad, invención de empresas fantasmas, lavado de dinero, etc.), o la violencia de género o contra niños, los accidentes de tránsito, etc. Es decir que la seguridad va mucho más allá del delito común. Aunque muchas de las otras formas de delito no son percibidas como generadoras de miedo, integran también la conflictividad social y constituyen delitos graves contra los derechos humanos.

Ahora bien, si bien no todos los problemas de seguridad ciudadana se resuelven con mayor represión policial contra el delito común, es fundamental que los ciudadanos estén y se sientan más seguros y protegidos en su libertad, integridad personal y patrimonial para dotar de legitimidad a un orden democrático fundado en el bien común. Justamente, es sobre esta particular problemática la que informa, describe y analiza esta investigación.

El objetivo del presente estudio es, por un lado, describir y explicar la evolución del problema de la inseguri- dad desde su doble naturaleza: el haber sido víctima de un hecho de inseguridad y la percepción de la misma. Por otro lado, explorar los niveles de inseguridad a nivel desagregado a partir de factores es- tructurales y de características individuales, en tanto éstos son condicionantes de la seguridad ciudadana.

Y, por último, analizar el modo en que este problema afecta el bienestar y la salud mental de las personas. Para ello, es necesario analizar el tema de la inseguridad ciudadana desde un abordaje amplio, que considere distintos aspectos y niveles de referencia, a fin de alcanzar una descripción lo más exhaustiva posible. Cabe distinguir dos dimensiones de la inseguridad ciudadana: la inseguridad objetiva y la inseguridad subjetiva. La inseguridad objetiva es entendida como el porcentaje de personas que han sido víctimas de un hecho de inseguridad.

Por otro lado, se concibe a la inseguridad subjetiva, o la percepción de inseguridad, como las emociones, y demandas que suscita la inseguridad objetiva. En este sentido, se puede distinguir una dimensión cognitiva en tanto la percepción acerca de la probabilidad de sufrir un hecho de delincuencia (percepción de riesgo) y una dimensión afectiva, que refiere a cuán inseguros se sienten las personas en su barrio, en su casa o en la calle/ viajando en transporte público (sentimiento de inseguridad).

La misión del trabajo adicciones y narcotráfico es estudiar el motivo principal de lo que limitan el desarrollo de nuestra Juventud y Pre adolescentes en nuestra amada Ciudad de Lima. Desde esta mirada, el informe busca brindar un aporte con el fin de estudiar de manera sistemática la problemática.

En los últimos años los aspectos socioeconómicos, el estilo de vida de las personas, así como las tradi- ciones y los patrones de conducta han ido modificándose a un ritmo de cambio atribuible al cambio social. Por lo dicho, el problema de las drogas impacta a todos los sectores de nuestra sociedad y al mundo. No es particular del sexo, clase social, edad, una raza, color, preparación académica, área residencial, ni de un sistema político, económico y social en particular. Es un problema multifactorial y complejo, donde se ven implicados aspectos que atraviesan la salud, lo psicológico, lo social, lo económico, lo legal y lo político.

El presente informe da cuenta de dos aspectos en la problemática del tráfico de drogas y de las adicciones. El primero se centra en la declaración de los entrevistados sobre la existencia del tráfico de drogas en su entorno ( barrios privados y barrios populares). Entre las consecuencias que se observan se encuentran el incremento de los hechos de violencia y del sentimiento de inseguridad, la mayor exposición por parte de la población el efecto de la presencia policial en el barrio.

En tanto que en segundo término, con el objetivo de evaluar las características que demostrarían la vulnerabilidad de un hogar y de sus integrantes frente a las adicciones, el análisis de esta información se rea- liza observando el comportamiento de consumo de alcohol, tabaco y drogas. Además se han considerado otras variables relevantes al momento de describir y caracterizar el tema planteado que enriquecen y muestran una perspectiva más amplia de comprensión. De esta manera también se hace la relación entre el narcotráfico y la drogadicción como un efecto social que impacta en la salud, en los recursos individuales y en la dinámica del sistema familiar.

Por último, corresponde hacer una última aclaración: dado que los datos que se presentan surgen de un encuesta poblacional y entrevistas bajo Focus Group, y no de una indagación bajo un encuadre médico, las estimaciones que se generadas deben considerarse como una dato aproximado tanto de los espacios afectados por el narcotráfico como de la población con síndrome de dependencia a sustancias psicoactivas.

Anexo esquema de definiciones de variables e indicadores

INSEGURIDAD OBJETIVA (haber sufrido un hecho de inseguridad de manera directa|personal): Es una medida objetiva de haber sufrido el encuestado y|o el entrevistado un hecho de delito en el última 12 meses.

INSEGURIDAD SUBJETIVA (percepción de inseguridad): Es una medida sobre el sentimiento de inseguridad (valoración afectiva) o la percepción acerca de la probabilidad de sufrir un hecho de delito (evaluación cognitiva).

La inseguridad objetiva y subjetiva valorada y traducida en porcentaje de personas encuestadas y entrevistadas de 16 años y más.

Ficha técnica de las encuestas

Dominio: Aglomerado urbano,rural e isla con 25.000 habitantes o más de la Ciudad de Lima, Prov. BsAs. Argentina.

Universo: Hogares particulares. Población de 16 años o más.

Tamaño de la muestra: Muestra puntual de hogares/personas de 16 y más años.

Tipo de encuesta: Multipropósito longitudinal entre otros tipos.

Asignación de los casos: No proporcional post-calibrado.

Puntos de muestreo: Radios censales.

Dominio de la muestra: Aglomerado población de la Ciudad de Lima, Prov. BsAs. con 25.000 habitantes o más agrupados en 3 grandes conglomerados; urbano, rural e isla.

Procedimiento de muestreo: Polietápico, con una primera etapa de conglomeración y una segunda de estratificación. La selección de los radios muestrales dentro de cada aglomerado y estrato es aleatoria y ponderada por la cantidad de hogares de cada radio. Las manzanas al interior de cada punto muestral y los hogares de cada manzana se seleccionan aleatoriamente a través de un muestreo sistemático, mientras que los individuos dentro de cada vivienda son elegidos mediante un sistema de cuotas de sexo y edad.

Criterio de estratificación: Estratificación socioeconómica efectuada por clasificación y ordenación de los radios censales, según el promedio de nivel educativo del jefe de hogar en cada radio censal.

Fecha de realización: Octubre 2016, Mayo 2017, Junio 2018, Junio 2019 y Junio 2020.

Error muestral: +/- 1,7%, con una estimación de una proporción poblacional del 50% y un nivel de confianza del 95%.

Ficha técnica, Focus Group

Dominio: Jóvenes recientes en espacio de urbanización,rural e isla. En la Ciudad de Lima, Prov. BsAs. Argentina. 21 Jóvenes (9 por 3 Focus Group)

Universo: Población de 16 años a 25 años, pertenecientes y domiciliados en la Ciudad de Lima-Bsas.

Tamaño de la muestra: Muestra puntual de 21 jóvenes pertenecientes y domiciliados en la Ciudad de Lima-Bsas. de 16 años a 25 años.

Procedimiento de muestreo: La dinámica del grupo se realizaron entre los dias 8,9 y 10 de Julio 2020, en la Ciudad de Lima. 3 grupos de 9 integrantes cada uno.

Selección de los participantes: La elección de los entrevistados estuvo a cargo del Lic. Almara Crespo, Esteban. Con la ayuda de una ficha "Filtro"

Fecha de realización: 8,9 y 10 de Julio 2020.

Duración: La duración establecida de 20 a 40 minutos.

Número de moderadores: 2

Observadores: 2

Responsables: Lic. Almara Crespo, Esteban y Doc. Cornejo, Laura.

Resumen

-Medida objetiva de evolución. Años 2016-2020, de los encuestados de haber sufrido, robo de viviendas. "En porcentaje de domicilios particulares" Solo el año 2016 es la suma de los encuestados y algún miembro de la familia que sufrió un hecho de inseguridad, los años 2017-2020 es solo al encuestado o entrevistado por domicilios particulares.

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

38% | 18% | 21% | 31% | 35% |

-Medida objetiva de evolución. Años 2016-2020, de los escuestados de haber sufrido, hurto de viviendas. "En porcentaje de domicilios particulares" Solo el año 2016 es la suma de los encuestados y algún miembro de la familia que sufrió un hecho de inseguridad, los años 2017-2020 es solo al encuestado o entrevistado por domicilios particulares.

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

14% | 9% | 18% | 24% | 20% |

-Medida objetiva de evolución. Años 2016-2020, de los escuestados de haber sufrido, robo de vehículos (bicicletas, motos, autos, etc). "En porcentaje de domicilios particulares" Solo el año 2016 es la suma de los encuestados y algún miembro de la familia que sufrió un hecho de inseguridad, los años 2017-2020 es solo al encuestado o entrevistado por domicilios particulares.

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

21% | 7% | 15% | 10% |3,91%|

-Medida objetiva de evolución. Años 2016-2020, de los escuestados de haber sufrido, hurto de vehículos (bicicletas, motos, autos, etc). "En porcentaje de domicilios particulares" Solo el año 2016 es la suma de los encuestados y algún miembro de la familia que sufrió un hecho de inseguridad, los años 2017-2020 es solo al encuestado o entrevistado por domicilios particulares.

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

32% | 16% | 17% |6,61%|2,23%|

-Medida objetiva de evolución. Años 2016-2020, de los escuestados de haber sufrido, robo de comercios. "En porcentaje de domicilios particulares" Solo el año 2016 es la suma de los encuestados y algún miembro de la familia que sufrió un hecho de inseguridad, los años 2017-2020 es solo al encuestado o entrevistado por domicilios particulares.

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

38% | 2% |4,17%|0,98%|0,62%|

-Medida objetiva de evolución. Años 2016-2020, de los escuestados de haber sufrido, hurto de comercios. "En porcentaje de domicilios particulares" Solo el año 2016 es la suma de los encuestados y algún miembro de la familia que sufrió un hecho de inseguridad, los años 2017-2020 es solo al encuestado o entrevistado por domicilios particulares.

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

8% | 2% |3,69% |1,19%|2,93%|

-Medida objetiva de evolución. Años 2016-2020, de los escuestados de haber sufrido, robo de personas físicas en vía publica. "En porcentaje de domicilios particulares" Solo el año 2016 es la suma de los encuestados y algún miembro de la familia que sufrió un hecho de inseguridad, los años 2017-2020 es solo al encuestado o entrevistado por domicilios particulares.

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

35% | 21% | 10% |6,52%|4,22%|

-Medida objetiva de evolución. Años 2016-2020, de los escuestados de haber sufrido, hurto de personas físicas en vía publica. "En porcentaje de domicilios particulares" Solo el año 2016 es la suma de los encuestados y algún miembro de la familia que sufrió un hecho de inseguridad, los años 2017-2020 es solo al encuestado o entrevistado por domicilios particulares.

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

17% | 12% | 6% |3,14%| 2% |

-Medida objetiva de evolución. Años 2016-2020, de los escuestados de haber sufrido, un delito con armas (gatillo y|o arma blanca). "En porcentaje de domicilios particulares" Solo el año 2016 es la suma de los encuestados y algún miembro de la familia que sufrió un hecho de inseguridad, los años 2017-2020 es solo al encuestado o entrevistado por domicilios particulares.

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

28% | 13% |5,13%| 17% |28,83%

-Medida objetiva de evolución. Años 2016-2020, de la no participación ciudadana a solicitar mayor seguridad."En porcentaje de domicilios particulares"

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

86% | 93% | 91% | 96% |99,12%

-Medida objetiva de evolución. Años 2016-2020, de la no realización de la denuncia policial del delito."En porcentaje de domicilios particulares"

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

87% | 83% |90,21 |89,75$|91,03%

-Medida objetiva de evolución. Años 2016-2020, de la imagen negativa de la Policía. "En porcentaje de domicilios particulares"

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

77% | 71% | 84% | 97% | 99% |

-Medida objetiva de evolución. Años 2016-2020, de la seguridad ciudadana: "En porcentaje de domicilios particulares"

Nación:

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

58% | 38% | 66% | 61% | ———

Provincia:

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

28% | 21% | 15% | 18% | 23% |

Municipio de Zárate:

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

14% | 41% | 19% | 21% |20,99%

Provincia + Municipio de Zárate:

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

—— | —— | —— | —— | 56% |

-Domicilios en los cuales el encuestado afirma que en su barrio existe venta de drogas."En porcentaje"

46%

-Domicilios en los cuales el encuestado afirma que en su barrio no hay vigilancia policial frecuente."En porcentaje"

87%

-Domicilios en los cuales el encuestado afirma tener algún miembro del hogar con problemas por dependencia o adicción asociada al consumo de Marihuana."En porcentaje"

62%

-Domicilios en los cuales el encuestado afirma tener algún miembro del hogar con problemas por dependencia o adicción asociada al consumo de cocaína."En porcentaje"

12%

-Domicilios en los cuales el encuestado afirma tener algún miembro del hogar con problemas por dependencia o adicción asociada al consumo de tabaco."En porcentaje"

48%

-Domicilios en los cuales el encuestado afirma tener algún miembro del hogar con problemas por dependencia o adicción asociada al consumo de alcohol."En porcentaje"

51,67%

-Domicilios en los cuales el encuestado afirma tener algún miembro del hogar con problemas por dependencia o adicción asociada al consumo de alcohol y drogas legales e ilegales."En porcentaje"

43%

-Tipo de institución donde se buscó o recibió ayuda profesional por adicciones:"En porcentaje"

A)_Pública: 0%

B)_Privadas, particulares o pertenecientes a entidades sociales (religiosas y no religiosas): 64%

C)_ Otras: 36%

-Domicilios con adicciones severas que buscaron ayuda profesional."En porcentaje"

32%

En el 61% de los domicilio donde al menos uno de sus integrantes registra alguna adicción severa, el hogar no buscó ningún tipo de ayuda profesional. En tanto que de los que sí procuraron algún tipo de asistencia, el 29% dijo que sólo fue una vez y el 28% reincidió más de una vez en la posibilidad de contar con apoyo de profesionales.

-Domicilio en lo que hay algún integrante actualmente bajo tratamiento profesional por adicciones severas."En porcentaje"

0,89%

-Medida objetiva de evolución de haber consumido alguna droga ilegal alguna vez en la vida. Año 2016-2020."En porcentaje"

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

— | 52%| 58% | 64% | 72% |

-Medida objetiva de evolución del consumo de alcohol. Año 2016-2020."En porcentaje"

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

— |84,4%|63,07%|42%| 37% |

-Medida objetiva de evolución del consumo de tabaco. Año 2016-2020."En porcentaje"

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

— |61,9%|49,09%| 36%| 31% |

-Medida objetiva de evolución del consumo de cocaína. Año 2016-2020."En porcentaje"

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

— | 6,6% |3,21%|2,07%|2,64%|

-Medida objetiva de evolución del consumo de marihuana. Año 2016-2020."En porcentaje"

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

————————————————

— |15,9%|26,19%|31,45%|48%|

-Medida objetiva de haber consumido alcohol en los ultimos 30 días. "En porcentaje"

63,42%

-Medida objetiva de haber consumido tabaco en los ultimos 30 días. "En porcentaje"

58,94%

-Medida objetiva de haber consumido cocaína en los ultimos 30 días. "En porcentaje"

21%

-Medida objetiva de haber consumido marihuana en los ultimos 30 días. "En porcentaje"

48,76%

-Medida objetiva que da cuenta de la frecuencia de consumo de drogas ilegales al menos una vez por mes (entre quienes consumieron en los ultimos 12 meses)."En porcentaje"

74%

-Medida objetiva que da cuenta de la frecuencia semanal de consumo de drogas ilegales (entre quienes consumieron en los ultimos 12 meses)."En porcentaje"

21%

-Evolución de venta de drogas en el barrio según presencia policial en el barrio."En porcentaje"

A). Con presencia policial: 26%

B). Baja o nula presencia policial: 74%

-POLICONSUMO

Entendemos por policonsumo el consumo consuetudinario de más de una sustancia, ya sea de manera simultánea o alternada. Fueron regis- trados en esta categoría los casos que declaran haber consumido más de una sustancia con una frecuencia mensual o superior durante los ultimos 12 meses. Entre los jóvenes que consumieron alguna droga durante el último año, el 62,8% solamente consumió una sustancia, mientras que el 33,4% consumió 2 sustancias y el 3,4% consumió 3 o más sistancias.

Esto indica un alto nivel de policonsumo. Para 2016, el 80,0% de los jóvenes que consumieron alguna sustancia durante el último año consumió solo una sustancia, el 17% consumió 2 sustancias y el 3% consumió 3 o más sustancias. En términos generales, los varones tienen un mayor nivel de policonsumo o consumo combinado. De acuerdo con el sexo y grupo de edad, se observa que entre los varones aumenta el policonsumo en los más grandes con respecto a los más jóvenes, en tanto que entre las mujeres disminuye conforme son mayores. Las mujeres, especialmente las que se encuentran estudiando o están ocupadas, son quienes presentan los menores niveles de policonsumo.

- REDES DE CONTENCIÓN Y VÍNCULO FAMILIAR

El grupo familiar es -o debería ser- un espacio de contención, conformándose como un soporte necesario para el desarrollo de una vida plena. La carencia de estas redes constituye un serio déficit, que reduce el margen de libertad del individuo y condiciona su desarrollo personal. Entre los jóvenes encuestados y|o entrevistados el 12% tiene una carencia de redes de contención familiar. Especialmente en jóvenes que no estudia ni trabaja.

-USO DEL TIEMPO LIBRE

La principal actividad realizada por los jóvenes encuestados en su tiempo libre es juntarse con sus amigos (84,7%), seguida por practicar deportes (32,9%). En el caso de juntarse con sus pares, los varones lo hacen en mayor medida que las mujeres. La práctica de deportes está mucho más presente entre los varones, especialmente aquellos sin responsabilidades familiares.

-POSIBILIDADES DE ACCESO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS EN SU ENTORNO

Para estudiar el grado de exposición de los jóvenes ante las drogas consideramos, por un lado, una dimensión subjetiva a partir de su evaluación de la facilidad de su acceso a la misma; y por otro, una dimensión objetiva teniendo en cuenta el consumo entre su entorno. En términos generales, podemos afirmar que los jóvenes encuestados y|o entrevistados se encuentran muy expuestos al consumo de drogas en su entorno. El 86% de los jóvenes considera que si quisieran podrían conseguir alguna droga de manera Fácil o Muy fácil.

Tres de cada cuatro jóvenes (75,9%) declaran tener amigos o familiares que consumen alguna droga. Esta situación se da en mayor medida entre los jóvenes que no completaron sus estudios secun- darios, y en mayor medida entre los varones que entre las mujeres.

-JÓVENES CON SIGNOS O SÍNTOMAS DE DEPENDENCIA

Para evaluar el consumo problemático consideramos los criterios usados por SEDRONAR para evaluar la dependencia de sustancias psicoactivas. Entre los jóvenes que consumieron drogas ilegales alguna vez, el 42% presenta, tiene o tuvo sín- tomas de dependencia o pérdida de autocontrol.

Existe una gran brecha entre varones y mujeres, siendo que los primeros obtienen más del doble. Los jóvenes con secundario incompleto presen- tan síntomas en mayor medida que sus pares con estudios secundarios completos, indistintamente del sexo.

-CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

Menos de la mitad de los jóvenes (48.03%) conoce por lo menos una política pública, programa o espacio de recuperación de adicciones. El conocimiento de las mismas se incrementa considerablemente conforme aumenta la precariedad de la clase social. Los jóvenes que se encuentran ocupados o estudiando tienen mayor conocimiento que sus pares que no trabajan ni estudian, al igual que los jóvenes con responsabilidades familiares.

Entre los jóvenes que consumieron drogas ilegales alguna vez, el 9,12% participó de algún programa, política o espacio de recuperación.

-MOTIVOS DE INICIO DE CONSUMO

A la hora de evaluar los motivos del inicio en el consumo de drogas, la explicación más recurrente se refiere al hecho de que los miembros del grupo de pares ya consumían (45%): “Porque mis amigos consumían”. El segundo motivo, si bien bastante menos recurrente, se refiere al efecto que le produce el consumo: “Porque me gusta el efecto” (6%). El tercer y cuarto motivo –“Porque todos lo hacen” (12%) y “Porque se consumía en mi casa” (37%)– también hacen referencia al consumo en su entorno como motivo para comenzar a consumir. Esto pone nuevamente en evidencia la importancia del grupo de pares y el conocimiento de personas que consumen como factor de riesgo y vulnerabilidad para el inicio en el consumo de sustancias psicoactivas en general y de drogas ilegales en particular.

-MOTIVOS DE INICIO EN LA VENTA DE DROGAS

Al indagar sobre las razones que según los jóvenes llevan a que alguien comience a vender drogas, las principales explicaciones hacen referencia a su dimensión económica. Más de la mitad de los jóvenes lo adjudica a que “Es un buen ne- gocio” (54%), seguido de “Por necesidad” (15%) y “Porque no hay trabajo o son precarios” (9%) y “Por falta de oportunidades” (12%). Es recién en quinto lugar que aparece “Para poder financiar su adicción” (7%) como causa. El acto de rebeldía (“enojo o bronca con el resto de la sociedad”) es considerado como causa solo por el 2% de los jóvenes, y la impunidad (“la falta de control”), por el 1%. A la manera de verlo de los jóvenes y siguiendo este razonamiento, un cambio en sus condiciones materiales y económicas erosionaría las principales motivaciones para ingresar al narcotráfico.

-ENTORNO "NARCOTRÁFICO"

Al indagar sobre el conocimiento de los jóvenes en torno a la presencia de narcotráfico, más de la mitad de los jóvenes declara que en su cuadra hay vecinos que venden drogas (58,2%), que conocen alguna persona en su barrio que vende drogas (67,5%) y que personas que no residen en el barrio venden drogas (51,3%). A su vez, el 8,2% de los jóvenes afirman que saben que en su barrio se produce pasta base o paco.

Un tercio de los jóvenes afirma que hay narcotráfico organizado para la producción y venta de drogas (30%), mientras que el 49% plantea que hay bandas o grupos enfrentados. Es un conocimiento muy difundido el de que la policía sabe y/o participa de la venta de drogas (64%), y el 18% plantea que lo mismo sucede con los punteros políticos y sindical. El 15% de los jóvenes conoce de algún grupo u organización que se oponga activamente a la venta o tráfico de drogas. Prácticamente más de mitad de los jóvenes tienen un familiar o amigo que haya muerto por participar de actividades ilegales (60%). Un porcentaje similar afirma que es normal que haya ajustes de cuentas (52%).

-CONCEPCIONES SOBRE EL DELITO Y ADICCIONES

Para poder relevar las concepciones existentes entre los jóvenes para explicar el delito indagamos de forma espontánea las causas percibidas por ellos con las que tratan de explicar por qué algunos jóvenes realizan actividades fuera de la ley. Luego les pedimos que se posicionen en acuerdo o desacuerdo ante una serie de frases que retoman saberes y discursos de sentido común con respecto a la violencia, el delito y las drogas. Entre los motivos para comenzar a delinquir, los jóvenes privilegian las explicaciones netamente materiales, en contraste con la otra principal fuente de ingresos: el trabajo. Podemos agrupar esta serie de motivos como los más recurrentes (“Porque es plata fácil” (52%), en la tercera “Porque no les gusta trabajar” (18%) “porque no hay trabajo o son precarios” (10%) y “Para comprarse cosas que de otra manera no podrían (9,5%). A su vez, el 24,5% encuentra como motivo la “Necesidad”, el 14,7% “Por gusto o placer” y el 12,5% “Por falta de oportu- nidad”. El Enojo o bronca con la sociedad, y la falta de control son esgrimidos como motivos por el 8% de los jóvenes, respectivamente. Al preguntar sobre su acuerdo o no ante formulación de sentido común sobre el delito, y las drogas, prácticamente 8 de cada 10 jóvenes acuerdan con que la droga es la principal causa de inseguridad dentro de Lima 78%. A su vez, coinciden en que la venta de drogas es un secreto a voces, ya que acuerdan que en Lima todos saben donde comprar drogas (82%), y la policía sabe quienes manejan la droga en Lima (78%). El 60% de los jóvenes acuerda con que la droga es la causa por la cual la gente cometen algún ilícito, y prácticamente los mismo (58%) encuentran que LOS PIBES se meten en la droga por falta de oportunidades. Son apenas el 26% quienes piensan que los pibes roban porque lo aprenden de los padres. Y son pocos los jóvenes que perciben como solución para el problema de la seguridad el darle el poder a la policia (16%).

En resumen, la asociación entre consumo de drogas y delincuencia se encuentra muy presente entre los jóvenes, si bien no es su principal explicación para entender por que otros jóvenes (o ellos mismos) delinquen. Las razones materiales, especialmente en contraposición con oportunidades laborales precarias, son las que tienen mayor peso entre ellos.

Conclusión

"La conclusión o conclusiones se lo dejamos como tarea a Usted".