Debido al feriado del viernes 25 de diciembre, la recolección de residuos domiciliarios a cargo de ENTRE se modificará de la siguiente forma.



¿Tenés recolección de domingos a viernes? El jueves 24 NO deberás sacar las bolsas a la vereda ni al contenedor. El servicio volverá a la normalidad el viernes 25 desde las 21:00hs.⠀⠀

¿Tenés recolección diurna de lunes a sábado? El viernes NO deberás sacar las bolsas. El servicio volverá a la normalidad el sábado 26 desde las 5:00 hs.⠀⠀⠀⠀

¿Tenés recolección diurna los días lunes, miércoles y viernes? El viernes 25 NO deberás sacar las bolsas. El servicio volverá a la normalidad el lunes 28 a partir de las 05:00 hs.⠀⠀⠀⠀

¿Tenés recolección los días martes, jueves y sábados? No te preocupes, en tu caso el servicio de recolección no se verá afectado.