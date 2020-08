Mariano Chaves, jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Zárate, dialogó esta noche con Enlace Crítico respecto a la actualidad del cuartel, los incendios de la isla y agradeció la colaboración constante de los vecinos.

"Este viernes tuvimos una reunión de la que participaron bomberos de Lima, de Ceibas, de Campana que no pudieron venir, también Gendarmería, Prefectura, Policía de Islas y Defensa Civil de Zárate. El tema central fue los llamados a los incendios de islas. Presentamos nuestra problemática, actualmente no contamos con los elementos adecuados y necesarios para combatir estos últimos focos" señaló Chaves en contacto con este medio.

Y agregó: "quedamos en seguir con mas reuniones. Esperamos que viniera gente del Municipio, no vinieron y no sabemos el por qué. Por lo pronto trabajaremos de otra forma, mas en conjunto como tiempo atrás, y esperemos que esto sea para mejor".

La problemática de recursos es tan grande que Mariano Chaves manifestó lo siguiente: "no sabemos si vamos a poder cubrir todos los incendios de isla, a algunos iremos a hacer prevención... donde no haya peligro se hará prevención. No podemos mandar muchos móviles y bomberos, porque no tenemos con que asumir los gastos. En estos días vamos gastando un promedio de 900 litros de gasoil. Hoy eso no lo podemos reponer".

Motobomba adquirida con el aporte de vecinos

Por último agradeció el apoyo incondicional de los vecinos en lo que refiere a la cuota de socios o bien la compra de rifas.