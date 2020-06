Carmen Teresa Rodríguez es una vecina de Zárate de 81 años que fue diagnosticada de Coronavirus días atrás. Afortunadamente pudo recuperarse de su cuadro y dialogó esta tarde con Enlace Crítico. Días atrás publicamos la despedida con aplausos que le dieron en el Hospital Virgen del Carmen.

"A todo el equipo estoy inmensamente agradecida por todo lo que hicieron por mi... médicos, enfermeros, ayudantes, todos se portaron de mil maravillas" manifestó Carmen muy emocionada.

Aseguró que durante los primeros días se sintió muy mal, con dolores fuertes en tu su cuerpo y que poco a poco fue recuperándose: "me parece mentira que haya pasado tantos días en el hospital, no podía creer, estoy muy contenta, no tengo ninguna queja".

Sobre el cierre reflexionó: "cada uno debe ser responsable de cuidarse, y de hacer cosas que perjudiquen a uno mismo y a los demás. No es tan difícil quedarse en casa. A mi me ayudóo Dios pero me curaron los médicos y enfermeros, eso lo voy a agradecer siempre".