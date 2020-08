Por Armando Borgeaud... Yo no debería escribir esta nota porque somos casi hermanos desde hace más de cuarenta y cinco años. Por él yo empecé a hacer radio desde aquella época, cuando arrancamos a escribimos juntos, a filmar en Super 8, a organizar conferencias y tantas cosas más que ya no recuerdo. No debería decir que es uno de los tipos más talentosos y apasionados por el arte, la cultura y el periodismo que conozco. Sé que queda mal y pido disculpas, aunque no está reñido con la ética destacar las virtudes de un inseparable compañero de ruta. Pero como nadie lo va a hacer, no tengo más remedio que escribir esta nota cuando la radio argentina cumple cien años y Osvaldo Croce ha contribuido a su grandeza. Además, y sin ánimo de dramatizar, hay que ir apurándose a decir lo que se siente porque uno nunca sabe...

Justo cuando en julio de este 2020 cumplía treinta años al aire por la misma emisora, FM Masters, 101.3, llegó la pandemia en la que aún navegamos a la deriva, y no pudo festejar al aire, aunque si en Facebook, donde se encuentra permanentemente con los oyentes que lo siguen a muerte desde aquellos comienzos, cuando la década del 90 llegaba con esa absurda ilusión de primer mundo.

Treinta años ininterrumpidamente al aire sin apoyo comercial alguno, ni subsidios ofrecidos por las direcciones de Cultura, que ya sabemos en nuestras ciudades están para hacer política desde la cultura para los intendentes de turno, y no Cultura como una de las herramientas de la política para mejorar a la sociedad en serio, desinteresadamente. Porque, de no ser así, durante estos larguísimos treinta años en que Osvaldo Croce viene haciendo infaltablemente todos los domingos a la mañana uno de los mejores programas de jazz, música de fusión y popular del país, le debieron haber otorgado algún reconocimiento por su incansable trabajo en la difusión de los artistas argentinos en general y de los zarateños y campanenses en particular. Pero a ninguno se le ocurrió la idea. Maravilloso. Ni tampoco a los músicos se les prendió la lamparita, a quienes el programa difundió y lo seguirá haciendo tozudamente, sus trabajos, sus presentaciones, sus preocupaciones de todo tipo.

Como decía nuestro recordado escritor Gustavo Giorgi, un invitado permanente de Cosa de negros: no hay nada peor en esta vida que la ser desagradecido.

¿Alguien se anima a pensar lo que significa sostener un programa de radio de calidad durante treinta años en la pobrísima radiofonía zonal ?( incluyo a Zárate y Campana para agrandar la abrazada ). Pobrísima en todo sentido la radiofonía zonal, y no únicamente por falta de medios económicos, aunque ya se sabe lo del huevo o la gallina. Radiofonía zonal que ni siquiera posee recursos para sostener un operador por turno, lo que obliga en muchos casos a los conductores de programas culturales, por llamar a Cosa de negros de alguna manera, a operar ellos mismos sus espacios.

Treinta temporadas de Cosa de negros a pulmón, comprando discos, bancando grabaciones artísticas profesionales para aperturas, cortinas intermedias, pagar un plus a los operadores para que se levanten los domingos, lo que haga falta, en fin, para que se encienda la luz roja para salir al aire. Organizando concursos, en realidad excusas para incentivar la creatividad de cuentistas y poetas desde el programa donde la literatura y el periodismo tienen una participación tan destacada como la música.

Brindando generosos espacios a columnistas tan locos como él por el jazz y la literatura. Organizando festivales y presentaciones de músicos locales y de nivel nacional e internacional y, como lo he visto con mis propios ojos, haciéndose cargo en soledad de pagar traslados y honorarios de los músicos cuando, llegado el momento de la verdad en el silencio de los camarines, el amor al arte se ahoga en la sopa, parafraseando a Discepolín.

Pero al fin de tanto trabajo con pasión, de tanto compromiso efectivo y no únicamente declarado, queda el afecto sincero de los oyentes, el saludo en la calle, en la parada del colectivo, el mensaje de grandes músicos de todos lados siempre atentos a sus comentarios, a sus apreciaciones, ácidas muchas veces, discutibles tantas otras producto de su manera auténtica de ver el mundo, pero siempre demostrando fidelidad a sí mismo en todos los casos. Al fin queda el prestigio de una trayectoria, eso que quizá sea lo único que la plata no puede comprar.

Salud en el día de los cien años de la radio argentina, Cosa de negros

Salud, Osvaldo Croce.