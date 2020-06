Este domingo se pudo confirmar la triste noticia que en la Clínica Santa Clara había fallecido una vecina de Lima diagnosticada de Covid-19.

Desde La Semana de EnLaCe, el programa radial de Enlace Crítico por la RD1, la 98.5, con producción de nuestra compañera Milagros Sauter, dialogamos con Antonella, la hija de la vecina, que contó el panorama de la familia, sus preguntas sobre la muerte de madre y tuvo fuertes criticas hacia la Clínica y al accionar sanitario en su localidad.

"No fuimos las primeras familias que dimos positivo de Covid en Lima pero lamentablemente mi madre es la primera víctima fatal", señalaba Antonella.

"No tenemos certezas de como actuó la Clínica, si la tendieron como correspondía o si llegaron a tiempo. Mi mamá solo tenía problemas de hipertensión y ante las dificultades respiratorias estuvieron días evaluando si la intubaban para ventilarla", asegura y añadió contundente, "en Lima estamos a la deriva, falta de todo, el que no tiene una obra social que lo ampare y presume que puede tener síntomas de Coroanavirus en la Sala no saben ni activar el protocolo".