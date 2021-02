El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo en la mañana de este miércoles que si los laboratorios cumplen con los cronogramas de entregas previstos, entre agosto y septiembre estará vacunada contra el covid-19 toda la población mayor de 18 años.

En ese sentido, el titular de Salud agregó que será muy importante el ritmo de vacunación que se logre antes de la llegada del invierno, época en la que se espera que pueda presentarse un rebrote de casos de coronavirus.

Sobre la situación general de la pandemia en el país, González García dijo que la situación es "estable, con tendencia a disminuir los riesgos, por lo menos la presión sobre la internación y con una tendencia leve a disminuir la cantidad de casos". "Estamos menos peor de lo que tuvimos miedo en la primera quincena de enero y en fin de diciembre; esto está pasando en todo el país, bastante parejo", dijo el ministro en diálogo con radio La Red.

En la misma entrevista, cuando le preguntaron: "¿Hay situación sanitaria para votar en agosto?", González García respondió que no, que hacerlo le parecía "un riesgo absolutamente innecesario". Y aunque aclaró que no podía prever cómo estarán las cosas en agosto, recalcó: "Es un riesgo absolutamente innecesario que no debemos correr. Todo lo que puede ser evitable debe ser evitado. Si estamos intentando vacunar a mucha gente para disminuir la transmisión, cualquier concentración o agrupamiento genera ampliación de la transmisión".

Sobre la llegada en la madrugada de este miércoles de 580.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca producidas en la India, Ginés señaló: "Hoy es un gran día; en 48 horas las vacunas llegadas esta madrugada estarán ya disponibles en las provincias". Este anuncio lo hizo en declaraciones a la prensa tras supervisar el cargamento en el Hangar de Cargas Argentinas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El vuelo QR 8155, procedente de Doha, aterrizó en Ezeiza a las 2.58 con el cargamento de vacunas de la marca Covishield, producidas por el laboratorio Serum Institute de la India y desarrolladas por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

Ginés aseguró que se está finalizando con la vacunación del personal sanitario. "Quedan muy pocos en todo el país", dijo. Y señaló que se está comenzando con la inoculación de los adultos mayores, los más vulnerables, con un gradualismo entre los 80 y 70 años según la organización de cada provincia.