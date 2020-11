El ministro de Salud sostuvo que desde Nación trabajarán intensamente para convencer a la población de la importancia de inmunizarse contra el Covid-19, pero no será parte del calendario obligatorio.

"No vamos a llevar por la fuerza a vacunar a nadie, pero vamos a instar a convencer, a trabajar en que se tienen que inmunizar", aseguró el ministro de Salud nacional, Ginéz González García, luego de la polémica generada con una parte de la sociedad que se manifiesta antivacuna así como políticos y comunicadores sociales. El cruce se dio fundamentalmente luego de que el Gobierno comunicara que había comprado miles de dosis de la vacuna rusa.

En diálogo con C5N, el ministro sostuvo que "hay una corriente antivacunas y periodistas qye ya dijeron que no se piensan vacunar. Y eso es un comportamiento antisocial. La vacuna no es sólo prevención del individuo porque previene que no se muera, sino que evita que haya circulación del virus, y el coronavirus sólo circula a través de las personas. Entonces es así es como se termina con la pandemia, con la vacuna".