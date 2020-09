Oscar Lavie, Martín Pacheco y Gonzalo Gómez mantuvieron este mediodía un encuentro con la prensa para manifestar su preocupación por la no reapertura aún de los gimnasios de la ciudad.

"Es muy difícil sostener todo esto, estamos llenos de deudas, ya no se puede más. Queremos poder trabajar, no es solamente que la gente vaya al gimnasio para verse bien al espejo... tenemos vecinos en rehabilitación, operados, otros con subida de peso, estresados" relató Oscar Lavie a Enlace Crítico.

A su vez, comentó que ya se hizo y presentó un protocolo entre todos los gimnasios: "podemos cuidar a la gente y también a nosotros, aunque sea nos permitan 5 o 6 personas por hora con distanciamiento, y hacer la limpieza general necesaria. No queremos trabajar con 50 personas como antes, queremos que nos flexibilicen algo. Los contagios están y los gimnasios todavía permanecen cerrados".

Martín Pacheco, en tanto, aseguró que mantuvieron reuniones con el municipio pero que las respuestas aún no llegaron: "avanzamos bastantes e hicimos todo lo que teníamos que hacer. Sabemos que ellos no tienen la potestad para que podamos abrir sino que viene de provincia, pero vemos que se abren muchas otras actividades con contagios importantes y nosotros no podemos. Nadie que se sienta mal va a ir al gimnasio".

"Pensamos en la salud de la gente porque somos agente de la salud justamente, y buscamos el bienestar de los vecinos. Hay mucha gente que nos necesita. Con nosotros no se va a complicar más la situación porque los focos de contagios ya están y no es por nosotros" completó Gonzalo Gómez.