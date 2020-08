El intendente Osvaldo Cáffaro recibió la visita del Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; esta visita también tuvo su agenda en el Polideportivo Municipal que actualmente se edifica en la costanera, en un espacio público ganado y recuperado por la gestión para el uso de las vecinas y vecinos del partido de Zárate.

El Ministro, llegó acompañado por el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Simone; por el Senador Provincial, Francisco Paco Durañona; el Sub Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento de la Nación (ENOHSA), Néstor Álvarez, y, por el Secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Carlos Rodríguez.

Durante el encuentro, el intendente junto con los funcionarios, realizaron la firma de un convenio marco por el cual se llevarán adelante varias obras públicas para mejorar la infraestructura de servicios de nuestro partido, en materia de aguas y cloacas, rutas y viviendas, mejoramiento de calles, entre otras.

El intendente Cáffaro agradeció por la visita de los funcionarios: “Debo agradecerles a los ministros Katopodis y Simone, haciéndolo extensivo, tanto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, como al Gobernador de nuestra provincia, Axel Kicillof, como a todos los que vinieron. Por estar en nuestra ciudad, en momentos tan difíciles para el país y para el mundo. Esto nos demuestra que sigue viva la llama, que el Estado debe estar presente en cada una de las áreas para beneficio de los vecinos. Nos parece un esfuerzo enorme, porque sabemos que Katopodis va de una a otra ciudad, y es regocijante, para uno, que llegue hasta Zárate, en momentos en que estamos defendiendo la salud de los ciudadanos. A su vez, tenemos que hacernos tiempo para la infraestructura, el equipamiento urbano, el hábitat y la vivienda. La pandemia, algún día, va a terminar, y, nosotros debemos prepararnos para ver cómo será el Día Después, y cómo será la realidad en cada uno de nuestros pueblos, en la provincia y el país”.

“En la reunión de hoy se firmó un convenio marco para realizar distintas obras de saneamiento, agua y cloacas, hídricas, de arquitectura, pavimento para Zárate y Lima, y nos acoplamos al programa Argentina Hace, transitando este camino en plena pandemia. Más allá de lo que está sucediendo hoy, este tipo de apuestas nos da una visión, un norte, un futuro, para beneficio de todos los vecinos de nuestro partido”, añadió Cáffaro.

Por su parte, Katopodis expresó que es “una alegría visitar a mi amigo Osvaldo Cáffaro, un intendente por el cual hemos compartido años de gestión (el actual Ministro de Obras Públicas fue intendente de San Martín hasta 2019). Zárate y su gestión es una referencia para todos los que estamos en el día a día, sabemos de su impronta, liderazgo, sobre la tarea de llevar adelante este distrito, respondiendo a la demanda de la comunidad de Zárate”.

“Hoy firmamos convenios importantes, dentro de una agenda importante, intensiva, de obras hídricas y de saneamiento. Que incluye el mejoramiento, la puesta en valor y la recuperación de muchas calles. A través de Argentina Hace se realiza un trabajo mancomunado, en donde tanto el presidente Fernández como el gobernador Kicillof, nos marcan la importancia de la obra pública, que será la verdadera palanca para la reconstrucción de la economía y como generar empleo local en un momento difícil. Es una agenda que venimos priorizando con los intendentes, que han puesto el esfuerzo y tomaron decisiones difíciles para priorizar la salud, y desde ahora, llevar adelante la Obra Pública, para encarar proyectos que permitan ir saliendo de la situación generada por la pandemia, con trabajo en donde debemos cuidar la industria nacional y los vecinos, a la vez”, detalló Katopodis.

Mientras que Simone indicó que “es un placer acompañar al Ministro Katopodis hasta Zárate para firmar acuerdos que se traducirán en obras públicas, el verdadero motor para salir adelante luego de la pandemia. Estos acuerdos también incluyen obras viales en rutas y trabajos hídricos que quedaron pendientes para distintos municipios, como el mejoramiento de varias plantas de tratamiento. Zárate tiene un gran impulso portuario y es un lugar muy estratégico para nuestro territorio”.

Finalmente Paco Durañona comentó que “es un placer visitar a Osvaldo, un municipio hermano, ya que entre 2011 y 2019, al ser intendente de San Antonio de Areco, Cáffaro me ayudó y me guió mucho. Utilizamos mucho la experiencia que me brindó, sobre todo en la recuperación de espacios públicos para los vecinos”.

Visita al polideportivo

Luego de la firma efectuada en el Municipio, el intendente y los funcionarios se dirigieron hacia el Polideportivo Municipal, para recorrer las obras de este inmueble junto al río Paraná de las Palmas.

Allí Cáffaro dijo que “llegamos hasta aquí con Katopodis, a un lugar muy querido por los zarateños donde funcionó el frigorífico Smithfield, cerrado por 50 años,. Aquí hay que remarcar que el Estado está presente. Hemos ganado espacio público, equipamiento urbano, de 10.000 m2 que hay en el lugar, el 50 por ciento va a ser para los vecinos. Es vital, entender la plusvalía que otorga el Master Plan Costanera, y cómo a veces el Estado sólo no puede, aquí se observa el buen funcionamiento entre la articulación pública con lo privado, dándole parte de beneficios, pero con un retorno hacia la comunidad. Y queda demostrado que se puede hacer, esta herramienta la vamos a utilizar en un nuevo proyecto, que vamos a ampliar y poder comunicar, en su momento, a todos los vecinos de Zárate”.

"Esto indica la mirada del intendente a más de 20 años, pensando en el largo plazo, construyendo con cimientos fuertes. Se trata de un partido potente, pero que sumará teatro, gimnasio, viviendas, obras hídricas, y que va creciendo de manera integrada. Se llega con marcas de calidad y públicas, pensadas para los vecinos y vecinas del partido, esto habla de que el enfoque es una ciudad para todos” subrayó el funcionario nacional.

Simone sostuvo lo siguiente: “es una obra impresionante, un caso positivo de participación público-privada, en donde se apeló a la ley de plusvalía, para este tipo de emprendimientos, con un beneficio para la población. Son pocos los municipios que adoptaron esta normativa, de gran magnitud, para dejar una gran parte para la población. Es un ejemplo para seguir y probar en otros distritos de nuestra provincia”.

En tanto que Durañona expresó que “tengo la ventaja que conozco el método Cáffaro, de cómo ha logrado acceder a superficies abandonadas y recuperarlas. La Costanera de Zárate es un ejemplo, esencial para los vecinos y quienes la visitan desde otros territorios. El Polideportivo, es muy creativo, fundamental y genera empleo. Será un lugar, que disfrutarán muchos los jóvenes, aprovecho para felicitar a todos los zarateños”.