Los humedales del delta del Paraná son habitados desde hace muchísimo tiempo, al principio por aborígenes. Sarmiento, presidente argentino, logró que vinieran los gringos (inmigrantes) y para lograr esto, hizo leyes de ocupación de la tierra, trazó rutas de navegación seguras y creyendo en

la integración del isleño y el gringo, auguró exportaciones significativas.

Cada isleño, paisano baqueano, apadrinaba a otro recién llegado y entre todos se iban ayudando para poder insertarse en una estructura productiva basada en el cultivo de frutos, la producción del mimbre y la forestación.

Cuando llegaron épocas malas, muchos perdieron el entusiasmo y fueron olvidándose del Delta, pero los isleños no cambiaron su ritmo de trabajo.

La vida del isleño no es fácil, las adversidades del río que acechan lo poco que tenemos, es moneda corriente para nosotros. Sólo el isleño sabe lo que es perder todo de un día para el otro sin poder hacer nada ante las fuerzas de la naturaleza. Por eso la templanza para reconstruirnos una y otra vez, es lo que nos caracteriza.

Para algunos el delta hoy es un refugio, que usan para huir de la vida urbana buscando libertad, paz, naturaleza. Para el isleño el delta lo es todo. Es su vida, su historia, su lugar en el mundo.

En comparación con poblaciones urbanas somos pocos, por eso políticamente sentimos muchas veces que no nos consideran, que quedamos olvidados.

Como isleños miramos la realidad de la isla desde nuestra perspectiva forjada por años y años de historia. Sentimos que una ley donde no nos incluya a nosotros que somos isleños nacidos, criados y arraigados a los Humedales de Delta no es una "ley para todos". No pueden dejar afuera el capital humano de los humedales. Exigimos que se respete y valore nuestra "identidad isleña".

Estas tierras albergaron a nuestras generaciones pasadas por más de 150 años. Abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que llegaron en barcos europeos, que con unas pocas herramientas comenzaron a forjar lo que es nuestro presente.

Nosotros queremos seguir viviendo de lo que hacemos, seguir trabajando como lo hemos “mamado” desde niños, con las adaptaciones que se fueron dando para el cuidado responsable de nuestras tierras. Queremos que nuestros hijos puedan disfrutar también de este paraíso.

Somos pocos los que tenemos el privilegio de habitar la isla ya que el trabajo es escaso y las actividades muy acotadas. Muchos salimos a estudiar unos años limitándonos a carreras o profesiones que sabemos que son compatibles con el Delta para poder volver y dar nuestro aporte al lugar que amamos.

Nos consideramos la generación que tiene el futuro del Delta en sus manos y creemos fervientemente en la convivencia de nuestras actividades en armonía con la naturaleza. Creemos en la reciprocidad del sustento de ambas partes de una manera responsable, porque creemos que producir y conservar pueden (y deben) ser actividades compatibles.

Somos productores de mimbre, forestales, ganaderos, artesanos, familias de apicultores. Somos los que hacemos huerta familiar, los que trabajamos en barcos (transportando productos y servicios, de y para, isleños) barcos paleros, almaceneros, areneros, lanchas de transporte de pasajeros.

Somos constructores, astilleros, docentes, auxiliares, enfermeros, chefs, personal de limpieza...

SOMOS ISLEÑOS que queremos seguir manteniendo lo que tanto nos costó. Queremos seguir teniendo el privilegio de continuar con nuestras vidas aquí en los Humedales del Delta, y no ver el humedal transformado en un negocio inmobiliario.

Queremos una ley de protección de humedales, pero una ley que nos incluya como parte de ellos valorando y respetando nuestra identidad de isleños; una ley que nos tenga en cuenta.

FIRMAN:

Se continúa recibiendo

adhesiones.

