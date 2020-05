Por Rodrigo González Miranda... Supimos que la sede del club Defensores Unidos de Zárate tiene en el predio de Copiapó,donde robaron y rompieron lo que encontraban a mano. Una ves más los clubes sufren los robos y parece que nadie ve nada. Esto no nos impidió seguir trabajando para el deporte femenino de la zona, hablamos con Jennifer Nicole Martínez, que es la goleadora del CADU en el torneo nocturno que organiza la Liga Zarateña de Fútbol.

-Jennifer, contanos de vos.¿Donde juegas, que posición y porque el fútbol?

-Actualmente juego en Defensores Unidos soy delantera, desde chica jugaba para mi barrio Matadero FC porque mi familia estaba muy relacionada al fútbol, ya que todos mis familiares la mayoría juegan y quise seguir los pasos

-Venían haciendo un buen torneo en la Liga Zarateña que organiza el torneo nocturno.¿Lo esperaban?

-Venimos haciendo una buena campaña pero no estamos donde quisiéramos en la tabla, aunque somos unas de las tres mejores del torneo.

-Juegas en la delantera. ¿Qué cantidad de goles tenes en el torneo?

-Llevo seis goles hasta el momento

-Una buena producción de goles en un torneo donde hay buenas jugadoras. ¿Te esperabas un arranque así en lo personal?

-No me esperaba un arranque así, de 7 partidos hacer 6 goles pero estoy preparada en lo físico y mental. Se que hay buenas jugadoras, pero mi grupo me llevó a hacer lo que soy.

-¿Qué encontraste en Defensores?

- Me encontré con un plantel muy bueno, con excelente compañerismo y me sentí muy cómoda enseguida.

-Antes de llegar al club ¿dónde estabas jugando?

-Estaba en Social Obrero, dónde hice una buena temporada

-¿Que esperas del club como jugadora y que expectativas tienes con lo que puedan lograr con el plantel?

-Espero tener una excelente temporada, que me ayude a crecer tanto en lo futbolístico y en lo personal. Mi expectativa es disfrutar de lo hermoso que es este deporte

-¿El club apoya este proyecto del fútbol femenino?

- Si tengo apoyo de mis compañeras y del cuerpo técnico me siento muy conforme en la institución.

-Jennifer hace 64 días de cuarentena.¿Como estás llevando la parte física?

- Muy bien, tenemos un grupo de Whatsapp dónde enviamos los vídeos con las actividades físicas.

- ¿Crees que por la falta de fútbol se les puede complicar la buena racha en el torneo?

-No porque todos los equipos están parados y vamos a arrancar todas por iguales. A mí parecer creo que podemos mejorar.

-¿Qué reflexión nos puedes hacer sobre esta pandemia del coronavirus que estamos sufriendo.

-Espero que esto pase muy pronto y que sepan lidiar con una cura, para poder volver a disfrutar de lo lindo que es el deporte.