Como adelantamos en horas de la tarde, nuevamente el fuego se instaló en el sector insular. El siniestro se registró en la zona del camino de acceso al Recreo Keidel y otro hacia el Club El Anzuelo. Las llamas crecieron rápidamente poniendo en alerta a los pobladores que colaboraron con Bomberos Voluntarios de Zárate en la ardua tarea de extinción.

Cercanas las 23:00 hs. el personal de Bomberos recién pudo regresar al Cuartel. "Se puso complicado pero pudimos controlarlo, aunque hay focos en los bañados", le señalaban a este medio, fuentes consultadas del Cuerpo Activo.

La aparición de ofidios entre los pastizales fue otro de los riesgos que tuvieron que afrontar, "nos suele pasar cuando trabajamos en zonas de vegetación y el fuego arrecia", afirmaron.

El fuego derribó muchos postes, que quedaron absolutamente quemados fundamentalmente de la línea 13.8 de alta tensión. Toda la zona está sin servicio eléctrico.

Por otra parte, los servidores zarateños ante versiones del aporte de Defensa Civil Campana o de sus pares de la localidad aclararon que "trabajamos nosotros solamente, vimos alguna camioneta de Defensa Civil pero no estuvo en el lugar, si debemos destacar el enorme apoyo de los vecinos que nos dieron una mano enorme para combatir las llamas".

Otro corrillo, publicado en medios de la vecina ciudad, sobre una familia que había quedado atrapada en el siniestro ante el avance del fuego, fueron contundentes, "la situación no existió, porque lo primero que cubrimos fueron las viviendas para evitar que fueran alcanzadas, no entendemos porque se intenta alterar la tranquilidad de los vecinos con noticias que no son ciertas".