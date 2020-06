El Frente de Todos Zárate, a través del Presidente del HCD Aríel Ríos junto a las concejales Tania Caputo y Vanesa Palermo, repudiaron las declaraciones del concejal de Juntos por el Cambio Marcelo Matzkin, entrevista realizada esta tarde por Enlace Crítico.

"Es una irresponsabilidad política que nada tiene que ver con las necesidades del vecino. Salieron a generar confusión sobre un reporte de lo que fue esa reunión entre el Intendente Cáffaro y el Gobernador Kicillof" dijo la concejal Caputo en una entrevista concedida a este medio.

Precisó que "en cada uno de los temas que ellos requieren informes siempre se los cita, se les genera entrevistas con funcionarios del municipio y luego en función de sus intereses políticos salen a decir otra cosa. En la visita a los CEDAS (centros de aislamientos), no serán utilizados hasta que se los requiera, me refiero al Hogar de Ancianos y los clubes. Cuando el intendente habló del colapso, lo hizo refiriéndose al sistema privado. Lo que no dice la oposición es que se está trabajando en una red entre lo público y privado. Eso se lo informó Salud claramente. El Estado Municipal creó los CEDAS porque entiende que lo público y lo privado no iban a alcanzar".

Antes de cederle la palabra a su par, agregó que "más allá de las explicacioens que podamos dar, apelamos a que esta oposición asuma con responsabilidad el rol político que tiene. Están generando incertidumbre en la población y es muy peligroso en este marco de pandemia".

Ariel Ríos, presidente del Concejo Deliberante, lo criticó duramente: "están empecinados en poner trabas y palos en la rueda, son Cambiemos... los mismos que gobernaron cuatro años y entregaron un país y una provincia destrozadas. Aunque hoy se presenten divididos son Macri y Vidal. Nosotros estamos pensando hacia delante, preparándonos y viendo la situación por la que atravesará nuestra ciudad. Por eso lo importante del voluntariado y la inversión de $40.000.000 con fondos propios".