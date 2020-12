Alejandro Cimiotta, Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Zárate, dialogó en exclusiva con Enlace Crítico respecto al fin de semana largo y las numerosas fiestas clandestinas realizadas en el partido.

Tres de las más importantes fueron en Villa Angus, Escalada y en las calles La Pampa y Teodoro Fels. En la primera de ellas se contabilizó alrededor de 150 personas, en la segunda y de gran escala, cerca de 500, mientras que en la última hubo cuatro motos secuestradas -dos ilegales- y dos demorados por alterar el orden en la vía pública.

"Aprovecho para pedirle a la comunidad conciencia social. Son actividades peligrosas porque se realizan en lugares no habilitados y sin los recaudos necesarios. No se controla la venta de alcohol, hay menores... no hay seguridad. Y si sumamos la pandemia peor aún" explicó el funcionario.

Además agradeció a Prefectura, al Comando Patrulla y al propio personal de la Secretaria de Seguridad junto a DPU. "Se redoblaron esfuerzos, como Estado tenemos la obligación de hacer cumplir la ley y la emergencia sanitaria".