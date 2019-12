Como adelantamos, el pasado 25 de diciembre el vivero Paseo del Sol, ubicado en calle Sivori 886 casi Rawson de Campana, propiedad de la familia Gentta, fue presa de las llamas tras la caída sobre el toldo del comercio de un globo aerostático de papel con pirotecnia. Las pérdidas fueron prácticamente totales y un sacrificio familiar fue consumido por el fuego. Carta abierta del propietario...

“Estas fotos muestran como se consumieron 30 años de sacrificio, trabajo, alegría, tristezas; pero ante todo la felicidad que me daba el día a día llegar y enfrentarme con la naturaleza, ese era mi vivero, mi vida.

Me duele perder algo tan querido, pero ese dolor se manifiesta en impotencia y enojo en pensar, como puede ser que exista gente que arroje al aire esos globos con fuego, sin medir las consecuencias que causan. Es cierto “no hacen ruido” pero las consecuencias de este tipo de pirotecnia son devastadoras.

¿Qué estará pensando el señor que compro esta pirotecnia? Espero que sepa que le arruino la vida a una familia, o tal vez, estará disfrutando de los deseos que pidió antes de tirar el globo, que, seguramente ya se le han cumplido.

Ojala nadie tenga que pasar por una tragedia como esta y que el 31 cuando dicho señor, feliz, este brindando haya tomado conciencia. No guardo en mi resentimiento y es un llamado para que toda la sociedad sepa que, lo que para algunas personas es diversión, para otros termina en desgracia.

Espero que para el 31 se cumplan las normas para la comercialización, o no, de pirotecnia y que no haya otro hecho como el que me sucedió en nuestra querida ciudad.

ANTE RUMORES, ACLARAMOS QUE DICHO VIVERO NO TIENE SEGURO CONTRA INCENDIO” , concluyó.

