Así lo manifestaron los concejales María Elena Gallea y Marcelo Matzkin, que dijeron “el intendente dice que crecieron exponencialmente los casos de COVID en Zárate por la flexibilización en CABA y la Dra Núñez nos dijo convencida que fue por la apertura de fábricas. Alguno miente en sus afirmaciones”.

En redes sociales el intendente Osvaldo Caffaro expresó que “90% del sistema privado está afectado y un 50% del Sistema público y que de seguir así se iba a producir un colapso pero su Secretaria de Salud nos expresó a los presidentes de bloques del HCD lo contrario el viernes pasado, ¿Quién miente?. ¡Le solicito que aclare esta situación!” expresó Gallea.

Los presidentes de los bloques opositores María Elena Gallea y Marcelo Matzkin en sus redes manifestaron su preocupación por esta contradicción de datos e información del Intendente para con lo vertido por su Secretaria de Salud en el Concejo Deliberante en un tema tan sensible.

Por su parte Matzkin afirmó “vi sus conclusiones sobre las causas del aumento de casos en nuestra ciudad y asimismo el estado del sistema sanitario local y la verdad me llama la atención que en nada coincida con lo que Rosana Núñez nos expuso en su presentación ante el HCD. En dicha presentación nos manifestó que las causas del aumento se debió a la apertura de fábricas en nuestra ciudad y que el sistema de salud estaba intacto. Que no habían tenido que hacer uso de ningún respirador ni cama afortunadamente. Desde ya opto por creerle al Intendente pero sinceranente me preocupa la desinformación de la titular de salud”.

Por último ambos afirmaron que "los ciudadanos de Zárate deben tener seguridad sobre los datos brindados por el Municipio, bastantes problemas se tienen con discrepancias entre funcionarios sobre inseguridad en nuestra ciudad como para sumarle la confusión en datos de salud”.