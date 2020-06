La Doctora Laura Cornejo junto al Lic.Esteban Almara Crespo y un grupo de jóvenes desarrollaron una encuesta de opinión pública, acerca de Trabajo-Economía Hogareña, Seguridad y Covid-19 "Coronavirus" en la Ciudad de Lima. El relevamiento tuvo como objetivo general producir información relativa de los habitantes, evaluando la consistencia conceptual de los indicadores que se elaboró.

La encuesta de opinión pública se desarrollo entre el 2 de Junio hasta el 15 de junio de 2020, en los que fueron 5.107 los encuestados, solamente habitantes de Lima. El 83% de los encuestados se llevó acabo por las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) y con aplicaciones móviles (WhatsApp, Viber y Telegram) y el 17% restante fueron llamadas telefónicas.



"Hemos decidido hacerlo público, en forma sencilla y practica de comprenderla que hasta un alumno de 6º o 7º de la primaria podrá llegar a entenderla. Los datos arrojados por la encuesta dejan muy en claro que los datos y el trabajo se publican en forma neutral y en crudo, sin dar ni mencionar ningún tipo de opinión al respecto de los datos arrojados. Para que Ustedes mismos pueden evaluarlos y sacar sus propias conclusiones, sin ser nosotros quienes deban bajar algún tipo de alineamiento o ideología", señalaron quienes dirigieron la tarea.

Organización y Responsabilidad:

Lic. ALMARA CRESPO, Esteban.

Doc. CORNEJO, Laura.

Respalda:

Jóvenes Emprendedores de Lima.

Coordinación y logística:

Jóvenes Emprendedores de Lima y 36 encuestadores.

1). ¿Qué edad tiene usted?

A. Más de 16 y menos de 18 años__10,22%

B. Entre 18 y 30 años__56,64%

C. Entre 31 y 65 años__25,98℅

D. Más de 65 años__7,14%

2). ¿Es usted hombre o mujer?

A. Hombre__67,98%

B. Mujer__32,01%

3). TRABAJO-ECONOMÍA HOGAREÑA

3.1) ¿Cuenta con un trabajo?

A. Si__25,98%

B. No__74,01%

3.2) ¿Formal o informal? (en el caso que cuente con un trabajo)

A. Formal (en blanco, con recibo de sueldo)__45,51%

B. Informal (en negro, sin recibo de sueldo, ejemplo: changas)__54,48%

3.3) ¿Recibe algún tipo de subsidio del estado? (Pensión, Asignación universal..., Ingreso Familiar..., otros)

A. Si__38,97%

B. No__61,02%

3.4) Sino trabaja, ¿en las últimas 4 semanas, buscó trabajo? (contestó avisos, consultó amigos/familiar, llevó su cv a una consultora de trabajo)

A. Si__58,97%

B. No__41,02%

3.5) En la actualidad, ¿cree qué podrás encontrar un trabajo? (formal o informal)

A. Si__16%

B. No__83,99%

3.6) ¿Cree Usted qué la situación actual de la economía y laboral es culpa de:

A. El gobierno anterior__11%

B. El gobierno actual__9,98%

C. El Covid-19 "Coronavirus"__38%

D. El gobierno anterior + El Covid-19 "Coronavirus"__41%

3.7) ¿Cree Usted que actualmente podrá encontrar trabajo (formal o informal) en la Ciudad de Lima-BsAs?

A. Si__32,01%

B. No__67,98%

3.8) ¿Cree qué su ingreso económico a su hogar es suficiente para llegar a fin de mes?

A. Si__22%

B. No__77,99%

4). SEGURIDAD

4.1) En los últimos 5 meses ¿Sufrió un hecho de inseguridad? (Si, sufrió solicitenos una planilla anexa con detalles de los hechos de inseguridad)

A. Si__27,98%

B. No__72,01%

4.2) En los últimos 5 meses ¿Algún integrante de su familia sufrió un hecho de inseguridad?(Si, sufrió solicitenos una planilla anexa con detalles de los hechos de inseguridad)

A. Si__16,99%

B. No__83%

4.3) En caso de que Usted o algún integrante de su familia allá sufrido un hecho de inseguridad, ¿realizó la denuncia policial?

A. Si__8,96%

B. No__91,03%

4.4) ¿Cómo cree Usted que es la accionar policial en la Ciudad de Lima?

A. Muy buena__0,11%

B. Bien__0,23%

C. Regular__1,15%

D. Mal__52,49%

E. Muy mal__45,99%

4.5) ¿Cree Usted que las visitas sorpresas y los últimos cambios realizados del Ministro de Seguridad de la Provincia de Bs.As. en la Comisaria de Ciudad de Lima-BsAs, habrá algún cambio positivo a la sociedad?

A. Si__25,98%

B. No__74,01%

4.6) ¿Quién cree Usted qué es el responsable de la seguridad de la Ciudad de Lima:

A. Intendente del Distrito de Zárate__20,99%

B. Gobernador de la Prov. Bs.as__23%

C. Ambos__56%

5). COVID-19 "CORONAVIRUS"

5.1) ¿Cree Ud. que hay diferencia de criterio entre los Gobiernos del Distrito de Zárate y de la Provincia de Buenos Aires para enfrentar la pandemia?

A. Si__75,83%

B. No__24,16%

5.2) ¿Cree Ud. que hay diferencia de criterio entre la Municipalidad de Zárate y la Delegación de Lima para enfrentar la pandemia?

A. Si__21,32%

B. No__78,67%

5.3) ¿Ud. siempre usa el barbijo o cubre boca cuando sale de su hogar, para enfrentar la pandemia? (se solicita sinceridad al contestar)

A. Si__26,98%

B. No__11,98%

C. A veces__61,03%

5.4) ¿Por qué cree Ud. que no hubo más casos de Coronavirus en la Ciudad de Lima:

A. No es obligatorio el testeo__25,98%

B. Hay muchos a sintomáticos__4,99%

C. No se realizan el testeo por miedo a sufrir discriminación__19,99%

D. Ocultan datos__46,99%

E. Se sigue las normas del cuidado estrictamente__2,03%

5.5) ¿Cómo cree usted que es el trabajo de la Delegación Municipal de la Ciudad de lima, para enfrentar la pandemia?

A. Muy buena__19,99%

B. Bien__45,99%

C. Regular__11%

D. Mal__14,99%

E. Muy mal__8%

5.6) ¿Cree Usted que sus vecinos cumple con la cuarentena?

A. Si__6,99%

B. A veces__24,98%

C. Nunca__68,02%

*Margen de error del 1%