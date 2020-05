Efectivos pertenecientes al Departamento Vial de San Pedro detectaron en el km 152.5 de Ruta N° 9 una suma millonaria de dinero que era transportada en un vehículo BMW conducido por un ciudadano paraguayo de 26 años de edad domiciliado en José C. Paz.

Si bien poseía un permiso para circular por el COVID-19, el vehículo que manejaba no era el mismo que figuraba en la documentación; además al ser identificado se mostró nervioso, manifestando que trasladaba una importante suma desde San Nicolás a Tigre. La suma era cercana a $4.000.000 y US$ 80.000 dólares, no teniendo documentación respaldatoria alguna.

El Juzgado Federal de San Nicolás dispuso la caratula de "lavado de activos e infracción al artículo 205 (cuarentena) y artículo 303 (delitos contra el orden económico). Se secuestró el dinero, el vehículo y el hombre quedó libre pero procesado.