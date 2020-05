Por Rodrigo González Miranda... Seguimos en cuarentena y entre todas las actividades el deporte seguirá el mismo camino por un par de meses más. Nosotros continuamos trabajando con las chicas y buscando testimonios para saber cómo están y que están haciendo.

En este caso hablamos con Agustina Retamoso, quien es jugadora del sub15 del club Belgrano de Zarate.

-Agustina, cuentanos algo de vos. ¿Qué deporte prácticas y en donde?

-Practico voley en el club Belgrano de Zárate

-¿Hace cuánto estás entrenando, que te llevó a practicar este deporte?

-Mi papá jugaba voley hace unos años atrás, así que el me motivó a hacerlo como una forma de rehabilitación porqué había tenido una operación de rodilla.

-¿Cómo te está yendo con esa rehabilitación?

-Muy bien la verdad, ya no tengo los mismos dolores que antes, pude fortalecer las piernas que era lo que necesitaba más que nada y volver a ser una actividad física con un deporte que me gusta.

-¿De qué forma te lesionaste?

-Me había lesionado dos años atrás haciendo Taekwondo. Di una patada en el aire y la pierna se me fue de largo, calyendo así sobre la rodilla

-¿Qué cinturón tenias hasta tú alejamiento del Taekwondo?

-Tenía cinturón Azul puntas verdes

-Volviendo al voley.¿Estás haciendo algo para no perder estado físico o les mandan los técnicos para que en tu casa tengas movimientos?

-Trato de si mantenerme pero por mi cuenta. Una semana antes que empiecen los torneos y las clases me había torcido fuerte el dedo así que deje unas semanas y bueno después llegó la cuarentena

-¿Tenés contactos con los técnicos?

-Si, tenemos un grupo con la entrenadora que nos mantiene al tanto

-¿En qué categoría estás jugando actualmente?

-En Sub15

- ¿Qué expectativas tenés para con el club y el equipo este año?

-Bueno es un club muy lindo, te haces nuevas amistades y te rodeas de gente siempre.Con el equipo este año me gustaría que nos mantengamos juntas a pesar de las distancias, que podamos jugar partidos cuando volvamos y seguir entrenando como lo hacíamos anteriormente

- Agustina, sé que estudias en el secundario del Paraje El Tatú, ¿como haces con los horarios para que te combinen?

-Con los horarios me manejos bastante bien, trato más o menos de hacer los trabajos a las 5 o dependiendo de que hora me levanté también, por ahí me pongo a hacerla a la noche antes de la cena y así.

-Son horarios complicados pero haces lo que más te gusta que es el deporte

-Claro, para el deporte trato de por ahí con mi mamá vamos al patio y práctico autopases

-Agustina ¿qué reflexión nos puedes dar sobre esta pandemia que estamos pasando?

-Bueno sobre lo que estamos pasando es un momento complicado para todos, hay familias que siguen con su trabajo, otras que también pero no como antes, gente que estaba acostumbrada a ciertas rutinas. Nosotros los menores con la escuela, pero que cumplimos desde casa. Que sigamos cumpliendo con la cuarentena como se debe, usemos barbijos y todas las restricciones que sean necesarias para que esto se acabe y podamos volver a lo de antes.