Por Agustina Viola (Alumna de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del I.S.F.D. y T. Nº 15 - Práctica Profesional 1 - Docente: Lic. Luciana Fernández)... El otro lado, una de las tantas voces por parte de una ex trabajadora de la salud.

Edelvina Carmen Biasioli tiene 76 años, vive en Reconquista-Santa Fe y es una ex enfermera de la Clínica Delta, en Campana. Durante 31 años, hasta jubilarse en 2010, se desempeñó en la Guardia de Consultorio Externo, en la Sala de Internación, en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y en sus últimos años en cirugía como circular de quirófano.

-Al ser una ex enfermera y haber formado parte del sistema sanitario ¿Cómo observa la situación actual en el país y en su lugar de residencia?

-Considero que la situación en el país en relación al Coronavirus está muy avanzada, ha llegado a todos los puntos de la Argentina y en este momento estamos viviendo el pico máximo. En Reconquista tenemos un total de 35 personas diagnosticadas con Covid positivo, de las cuales 9 cursan la enfermedad y el resto fue dada de alta; a los contagiados se los alcanzó a aislar y hasta el momento no hay transmisión comunitaria del virus, por lo que el municipio tiene todo bastante controlado. En lo que respecta a los reconquistenses, hacen vida “normal” tomando todas las medidas de prevención y respetando los diferentes protocolos.

-¿Considera que el sistema de salud actual de Argentina se encuentra en condiciones para enfrentar este virus?

-No, ni el sistema de salud actual de Argentina, ni de ningún otro lugar del mundo está preparado para enfrentar una pandemia de esta magnitud, se va avanzando día a día, viendo qué es lo que se hizo mal, qué es lo que se debe corregir, qué medidas se deben implementar, es un virus que todavía no tiene cura y no sabemos que nos espera a futuro.

-¿Le tocó trabajar durante otra epidemia o pandemia en la Clínica Delta?

-Si, trabajé durante la pandemia de la Gripe A - H1N1, ocurrió en el 2009 y los síntomas eran similares a los del Coronavirus, fiebre, tos, fatiga, dolor de garganta, malestar general y demás. La influenza A infectaba las células que recubren la nariz, la garganta y los pulmones, entraba al cuerpo cuando se inhalaban gotas contaminadas o cuando se transfería el virus vivo desde una superficie contaminada hacia los ojos, la nariz o la boca.

-¿Se tomaron las mismas medidas que en este momento?

-Si, se tomaron las mismas medidas, barbijo, aislamiento social, lavado de manos y de todos los objetos. En la Clínica Delta hubo casos, los cuales eran aislados en la UTI y siempre se tomaron todas las precauciones, teniendo mucho cuidado con los contagios; la tasa de letalidad no fue tan alta en la localidad de Campana. En relación a este nuevo virus, la Gripe A no era tan contagiosa, más bien era una gripe muy fuerte y no era tan maligna, tan invasiva como el Coronavirus.

-¿Qué opina de las protestas anticuarentena?

-Opino que no son protestas anticuarentena, sino que son protestas antigobierno, antipolíticos, el gobierno impuso la cuarentena antes de tiempo al cerrar todo y hacerla estricta, lo que por un lado está muy bien ya que se logró no tener una cantidad de casos sumamente excesiva al día de hoy, pero por otro muchos negocios cerraron, muchas personas se quedaron sin empleo y ahora están reclamando, lo malo de esto, de protestar contra el gobierno, es que lo están haciendo sin cuidado, se ve gente sin barbijo y sin cumplir el distanciamiento social; hay que cuidarse mucho, el virus está más presente que nunca y está allá afuera.

-¿Piensa que el gobierno está actuando de forma correcta en cuanto a la cuarentena o debería endurecerla?

-Si, el gobierno está actuando de forma correcta y no debería endurecer la cuarentena porque ya hay circulación comunitaria en muchos lugares, si lo hiciera la economía se vendría abajo. Ahora mismo la cuarentena se libra a nosotros, en estos meses comienzan a funcionar los micros y los vuelos dentro del país, por eso depende de cada uno el querer viajar, el querer ir, el querer arriesgarse tomando todas las medidas y precauciones, en este punto el gobierno no viene a cuidarnos el que debe cuidarse es uno mismo.

-Para finalizar ¿Cree que con la llegada de la vacuna la situación va a mejorar?

-Si, la vacuna tiene que ser efectiva y la situación debe mejorar, es muy probable que primero sean vacunados los de sanidad, los adultos mayores y las personas de alto riesgo, luego se vacunará al resto de la población. Mientras se espera a que llegue la vacuna, la gente debe seguir respetando los protocolos y tomarlos muy en serio, el ser enfermera no es solo atender al paciente, hay que saber manipular instrumentos de cirugía, respiradores, vestimenta, inyecciones, tubos y mucho más, no es nada fácil estar internado, entubado y sin poder respirar por voluntad propia, es mucho mejor el solo tener que utilizar mascarilla; debemos tomar conciencia y ser muy responsables, esto no termina de un día para otro.