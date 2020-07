Por Milagros Sauter...

El hecho sucedió en horas de la mañana del sábado pasado en barrio Villa Nueva de Zárate. Un efectivo de la Policía Local, de acuerdo a lo denunciado, atacó a dos menores acusándolos de haber intentado a su vivienda.

Según denunció en un principio el oficial, dos delincuentes habían entrado a su casa con fines de robo y tras reducirlos, los dejó a disposición de la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en turno, dado que eran adolescentes de 16 y 17 años.

Los jóvenes fueron notificados respecto al inicio de una causa por el presunto asalto y ambos revisados por personal médico que constató que solo tenían algunas lesiones leves.

Tras la audiencia, el mayor fue retirado por su madre y tras llegar a su casa se acostó a dormir. Al despertarse por la noche, empezó a sentirse mal y a vomitar sangre, siendo trasladado de urgencia al hospital Virgen del Carmen, donde quedó internado en terapia intensiva. El testimonio de su madre...

"Una vecina me vino a avisar que un policía le estaba pegando a mi hijo, yo lo vi y cuando se dio cuenta me dijo `a estos pibes hay que matarlos a todos´. Yo no sabía que había pasado", relató la madre.

"Les pegaba con una linga, estaba uniformado y decía que lo habían querido robar ", remarcó.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial Zárate-Campana, tomó intervención del hecho el lunes luego que la dirección del hospital avisó de lo sucedido.

El efectivo fue detenido en su domicilio y quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada como "homicidio agravado por tratarse de un efectivo de fuerza de seguridad en grado de tentativa".