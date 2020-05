La historia del ahora TENIS CLUB ZÁRATE, se remonta a inicios del siglo XX cuando el presidente de ese entonces muy británica compañía Smithfield de carnes anuncia el proyecto de fundar una sucursal en latinoamérica, sobre la margen de un río.

Contando con flota propia y ferrocarriles ingleses, una comitiva partió hacia nuestro continente con la idea de elegir un punto cercano a la Ciudad de Buenos Aires.

Hacia 1904. comienza a construirse en nuestra ciudad, sobre las márgenes del Paraná de las Palmas, SMITHFIELD AND ARGENTINE MEAT COMPANY LIMITED.

También se construyeron para el personal directivo y jerárquico, chalets y varias casas para los administrativos y técnicos venidos de Inglaterra, conformándose “VILLA SMITHFIELD” ( Publicacion Mensual “CRÉDITO RÍO PARANÁ” OCTUBRE “67, Carlos Borda – Nota: “CRÓNICA INCONCLUSA”)

Un segundo gerente, muy afecto a los deportes, fue el que dio impulso a los proyectos deportivos ligados al Frigorífico: el SMITHFIELD FOOT-BALL CLUB (iniciativa de los obreros zarateños del establecimiento, que participó durante años en la liga local), el SMITHFIELD GOLF CLUB y nuestro antecesor, el SMITHFIELD TENNIS AND SOCIAL CLUB, que contaba con dos canchas reglamentarias y una tercera donde solo se podía jugar singles y tenía gradas de madera a los laterales y sillas para los jueces.

En su acta de constitución, figura la fecha 24 de mayo de 1920 y la primera reunión se realizó en el chalet del Gerente la presencia de REYNALDO BOAK, JORGE GREGORY, FLEMING FRANEIS, ELSA WALKER, HAROLDO BURGOS, ARTURO JACOBS, JOSEPH DYLLON, FRANCISCO SAUSO, JUAN SCULLY, LESLIE WALKER, PATRICIO SCULLY, FEDERICO JUAN LAWSON entre otros; fueron quienes dieron puntapié inicial al SMITHFIELD TENNIS AND SOCIAL CLUB.

"Estos clubes se fueron armando en las cercanías de la Villa Smithfield y al principio solo concurrían los ingleses y empleados del Frigorífico. Años más tarde sus actividades fueron abiertas a la comunidad zarateña", Patricia Robson de Araoz .

Su primer presidente fue GEORGE LAWSON, algunos de los tenistas de esa época (décadas del 40 y 50 ) o son antecesores de actuales jugadores o sus apellidos nos son familiares a la familia del tenis por algún motivo, según cuenta Sonia Lawson y dice que algunos de los asiduos concurrentes fueron: BAWDEN, DARCH, EVANS, GIRABOLO, ROLON, ZAGALIA, MUSSOLINO, los hermanos ZAPATA, MYLES, MORALES, ALMADA, LAWSON, BARBESIN, PALAZZOLLI, MOZZI, GUARNERA Y ALGUNAS DAMAS TAMBIEN, COMO las hermanas GAZZO, GUARNERA, CAREY, MYLES, STORER, SILVA, CAPDEPON, INSAUSTI,DEMESTRI, BABAN, Y las hermanas ROBSON Y LOBATO ….

En la década del 50, la CORPORACIÓN ARGENTINA DE CARNES ( C.A.P. ), tomó el control del Frigorífico y el cuidado de la Villa y sus centros deportivos, que fueron decayendo hasta por ejemplo, la desaparición de la cancha de fútbol y el abandono de las canchas de tenis al punto que dejó de practicar el deporte y el terreno donde estaban construidas fue cedido al Municipio, situación que la actual comisión integrada por A. Barbieri, H. Mc Cormack y L. Piris, vienen gestionando la devolución del predio a la institución, "sería un muy buen regalo en este centenario", afirman los directivos.

Por aquellos tiempos el tenis zarateño se centró en el Tenis Club Argentino, que estaba en Rivadavia y ARAS Gral. Belgrano pero en la década del 60, fue expropiado por el Estado y luego fue cedido al Círculo de Oficiales de Mar (C.O.M.).

A los tenistas solo les quedaron canchas abandonadas en Smithfield y CADU, que fueron recuperadas tiempo después pero en el mientras tanto la actividad se trasladó por unos años al Club Villa Dálmine de Campana.

A principios de los 70, un grupo de tenistas comienzan la recuperación del SMITHFIELD TENNIS CLUB, entre ellos: L. GAMBINI, H. ARAOZ, J. BAGATTO, J. BARTET, O. MAZZONI, P. ABAL, C. TONETTI, C. BORDA, B. DUFFOUR, M. MARTINELLI, C. ZUGASTI, O. TAMBUSSI, C. CINALLI.

Para esa época comienzan las competiciones de mayores en A.T.O.B.A., el Club cuenta con un Campeonato en la 1era. División Caballeros (M. ABAL, E. TARTARA, P. ABAL, J. ZAPATA ) y en la 1era. División de Veteranos Juniors (M. ABAL, L GAMBINI, C. TACCHI, J. BAGATTO) y un Subcampeonato en la 1era. División Damas (M.P. CINALLI, L. PALAZZOLLI, M. BERRA , M. ALBESSA), más varios torneos en divisiones inferiores.

Se inicia la enseñanza a niños y no tan niños; entre los profesores y entrenadores que contó el Club mencionaremos a L. GAMBINI, G. ZÁRATE, N. PELAYO, G. RE, M. ABAL, C. FERNANDEZ, C. CARDENAS, L PALAZZOLLI, Y M. BUSCAGLIA.

De esas escuelas deportivas surgieron muchos tenistas menores, algunos destacados a nivel Provincial o Nacional como: D.M.PAULA CINALLI, MONICA BERRA, LAURA PALAZZOLLI, SILVINA VAN MARREWICK, JOSE BERRA, DANIEL ARAOZ, LUCIANO ABAL, DANIEL ANDRIOLI, JUAN P. GARCIA BLANCO, PABLO LLADO, CAROLINA ALDERETTE, ADRIANA BELLOCCHIO, PABLO SIRNI, JUAN F. ACUTAIN, CAROLINA SULUAGA, FEDERICO UNREIN, Y LOS HERMANOS BONTEMPO Y SIGHEROFF, por nombrar a algunos y mención aparte para CECILIA CARDENAS, que llegó a jugar internacionalmente, estando ranqueada en la W.T.A., alcanzando el número 860 en Singles y 540 en dobles.

Pero esa etapa de los años 60/70 y la más contemporánea, ya es parte de otra historia, de futuras notas, anécdotas y recuerdos de otros festejos y otros reconocimientos...

FELICES 100 AÑOS AL TENIS CLUB ZÁRATE ¡¡¡¡¡¡ YA PODREMOS FESTEJAR A LO GRANDE Y JUNTOS ESTE IMPORTANTÍSIMO CENTENARIO PARA EL TENIS ZARATEÑO

-COPA RICHIE LAWSON, TROFEO QUE SE PUSO EN JUEGO EN LA DECADA DEL 70, ENTRE EQUIPOS MIXTOS DEL T.C.A Y EL C.A.D.U-