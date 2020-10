La familia, de apellido Cáceres, se contactó con Enlace Crítico para relatar el ataque sufrido en su negocio de Escalada y luego la entradera a su vivienda de barrio La Florida. Todo ocurrió en menos de un mes.

EL RELATO

Somos familia comerciante, sabían todos de nosotros, que tenemos una panadería en Escalada, una distribuidora en Zárate y que vivimos en barrio La Florida.

A nuestra casa llegaron dos autos. Primero fueron a la casa de mi hijo que vive en la parte delantera. La mía está a unos 60 metros atrás en el mismo predio. Rompieron la puerta de un disparo y de inmediato se encontraron con nuestros chicos pequeños.

Pedían la plata constantemente, los chicos le dijeron que no sabían nada... pusieron precintos a todos incluso a una criatura de un año. En algún momento llegaron a gritar "policía, policía" con armas largas, cortas, chalecos, eran como cinco personas.

Ya dentro de mi casa, ordenaron tirarse todos al piso. Eran tres. Mi señora, el albañil y el muchacho que hace mantenimiento en el predio. Los redujeron a todos y exigían la plata. Les dijimos que lo único que teníamos era lo que habían encontrado.

Suponemos que sabían algo más porque decían de un dinero escondido. Al muchacho más joven lo golpearon en la cabeza y le gatillaron dos veces para que dijéramos donde estaba. Mi señora le terminó dando algo más de efectivo y al final se llevaron todo.

Habíamos hecho una denuncia por tener un hecho similar -el ataque a la panadería semanas atrás-. Como la policía tardo cuatro días en mandar a científica, hicimos el reclamo en fiscalía vía mail. Ya cuando vinieron no había rastros porque reparamos casi todo para poder continuar trabajando.

Ahora esta todo en investigación, el problema es ver como seguimos como ciudadanos. En ocho días nos incendiaron parte del negocio y luego llegan a mi domicilio particular. Todas las cámaras del barrio mostraban el accionar de los delincuentes.

Realmente tenemos temor por los chicos de la familia y la gente que trabaja para nosotros. Estamos desprotegidos, no hay presencia policial en la zona. En Escalada hay un destacamento, pero no pueden salir por no tener móviles.