El problema es de todos, es para todos y "somos todos". Durante los primeros meses de la pandemia era lamentablemente frecuente escuchar decir a personas generalmente de "clase media" que "el problema" eran "los de la villa" (me ahorro sustantivaciones y adjetivaciones que se incluían en la frase porque me avergüenzan aún no siendo pensadas por mí) que andan paseándose por la villa y después vienen a los cajeros que usamos "nosotros" y nos contagian.

Difícilmente esas personas se preguntaban por las condiciones de vida en "la villa". Los "de la villa" podrían haber dicho que con toda seguridad ninguno de ellos había viajado al exterior e ingresado luego al país portando el virus.

Una "grieta" (palabra desagradable si las hay) que ya no sería vertical dejando de un lado a uno y de otro lado a otros según las distintas formas de pensar y adherir, sino que implicaría el reconocimiento (por un camino discriminatorio) de la real grieta horizontal que existe hace años en Argentina y que tiene por encima a quienes tienen las mínimas necesidades vitales cubiertas y por debajo a la cada vez mayor cantidad de personas que no tienen dichas necesidades cubiertas.

Echarse "culpas" con relación a estas diferencias que son producto de sociedades injustas y de las que todos somos responsables (obviamente, algunos mucho más que otros) es generar disputa cuando se necesita mancomunión ante un problema epidemiológico que nos acecha a todos. El "nosotros" y el "ellos" aumenta el problema.

En las últimas semanas, en correspondencia con el inicio del verano, las fiestas del 24 y 25 de diciembre y del 31 de diciembre y 1 de enero, con las reuniones en plazas, lugares abiertos y balnearios, algo ha empezado a circular.

En las "redes", en mensajes compartidos, y en algunos espacios de los medios masivos. Lo que ha empezado a circular es que los jóvenes entre 18 y 30 años son los responsables de la alarmante proliferación de contagios que está sucediendo. Se alude al "egoísmo" de estos jóvenes porque, se dice, que en caso de contagiarse seguramente el problema será para ellos como una "gripecita", pero que con sus formas de comportamiento contagian a personas de mayor edad.

No hay duda que está pasando que muchos jóvenes están reuniéndose en lugares abiertos, y cerrados muchas veces, sin las medidas de protocolo, poniéndose en riesgo a sí mismos y a otros. Pero sería una ingenuidad, cuánto menos, pensar que sólo los jóvenes están haciendo eso. Hay una especie de "relajación" muy extendida en distintas edades. Por diferentes motivos, son muchas, muchísimas, las personas que, en reuniones familiares, en pequeños grupos o en situaciones de mayor masividad, transgreden los cuidados imprescindibles.

Sería penoso que la nueva forma que tomara la "grieta" (en sí misma lamentable) fuera entre "jóvenes" y "no jóvenes". Además de penoso, sería artificial y escondería verdades más profundas. La toma de conciencia es una condición necesaria para que pueda desarrollarse el sentimiento de empatía, el cuidado por el "otro", las nociones de colectividad y de cooperación. Quiénes no somos jóvenes tenemos que reconocer que algo no ha resultado en tal sentido en nuestras trayectorias de vida. Solemos decir que "antes había más respeto", pero, suele suceder, que confundimos "respeto" con " miedo". ¿Teníamos más respeto o teníamos más miedo? Me inclino a pensar lo segundo. Y el miedo asusta, no educa.

No son los jóvenes que tienen entre 18 y 30 años los que gobiernan el país. Son personas significativamente mayores que esa franja de edad.

Entiendo que sería necesario que los Gobiernos (en Argentina, además del Gobierno Nacional, hay Gobiernos en distintas jurisdicciones) reconocieran errores. Según mi criterio, obviamente discutible, fue un serio error ofrecer la Casa de Gobierno para el velorio de Diego Maradona, generando una fuente de contagio legitimada.

En los primeros meses de pandemia, producía una imagen y una sensación de confianza, ver juntos a Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Después, las polarizaciones que se extreman y el afán partidario o partidista primó por sobre el valor de la tarea conjunta y las disputas volvieron a campear y hacer prevalecer diferencias planteadas como inconciliables, relegando la unidad de pensamiento y acción respecto de un tema específico y gravísimo.

De ninguna manera podría afirmar que el reconocimiento de errores por parte de quienes gobiernan actuaría rápidamente como solución parcial a la inconducta que muestran muchos ciudadanos. Pero sin ese reconocimiento, el problema se complica. Va a ser fundamental que cada uno de todos analicemos las propias actitudes y acciones. Y que comprendamos que estamos insertos en una cultura que confunde libertad con hacer lo que se quiere sin considerar consecuencias para uno mismo y para los otros. De eso formamos parte todos: jóvenes, menos jóvenes, diferentes clases y sectores sociales, gobernantes y gobernados.

Estamos ante una situación límite. No sirve usar eufemismos. La lucha es por la vida. No debería en esto haber grietas de ninguna índole ni bandos contrarios. Somos seres semejantes que tenemos planteado un mismo y difícil problema.