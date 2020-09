En un momento clave, regresa la indignación de un grande...

A propósito de la aparición de un video del año 1989 del programa televisivo Tiempo Nuevo conducido por Bernardo Neustad, previo a las elecciones que ganaría Carlos Menem, que recorre hoy seguramente miles de celulares, en el que René Favaloro despotrica contra la corrupción generalizada, el peronismo completo desde el primero gobierno para abajo por la dilapidación de recursos y por haber inaugurado, según él, fenómeno de la inflación en la Argentina, que en pocos meses después de esa entrevista, justamente, provocaría la entrega del poder anticipada por Alfonsín. Denuncia a quienes evaden impuestos, los más ricos, a quienes pide el mismo esfuerzo que a que se ven expuestos los de abajo, la necesidad de recuperar la cultura del esfuerzo y el trabajo y hasta la propuesta de comer polenta para todos, si fuera necesario y sin distinción de clases y situación económica, para lograr la recuperación del país. A propósito del grito desesperado de un hombre extraordinario que poco tiempo después terminaría suicidándose. Van algunas reflexiones inevitables surgidas al calor del incierto presente que nos toca.

Pobre René Favaloro, piensa uno al verlo ahí, en esa imagen rara, en blanco y negro, a pesar de que hace rato había tv color, sentado a la mesa redonda a la que ha llevado carpetas de documentación y papeles seguramente para explicar la situación de su Fundación acorralada por coimeros, ineptos y otras lacras. Su sincera furia tan políticamente incorrecta frente a esos íconos del periodismo de esos años, Bernardo Neustad y Mariano Grondona que, impávidos, demuestran en sus rostros congelados ese temor que provoca la verdad cuando aflora con indignación.

Pobre René Favaloro. Y todo lo que su prematura muerte le privó de ver. Cómo acabarían los gobiernos de Menem, al pasar Favaloro lo trata de confianzudo al político riojano por animarse a tutearlo contra lo que era su costumbre, después del descarnado y deshonesto proceso privatizador, el fracaso sin atenuantes de la Alianza, el 2001, la corrupción de los gobiernos K, el irresponsable y también corrupto endeudamiento en que sumió al país el gobierno de Macri con el incremento de la pobreza que, a decir verdad, nunca dejó de crecer desde 1974, aún en los períodos de mayor distribución del ingreso entre 2003 y 2009.

Al ver el video se aparecen algunas reflexiones, de ningún modo con la intención de contestar lo que el doctor Favaloro expresa allí, en esa circunstancia particular que tampoco sabemos qué exactamente fue lo que motivó esa explosión de agudeza y sinceridad, típica además de su carácter impulsivo de hombre muy seguro de lo sentía y pensaba.

La Historia circular

Nada se puede discutir en lo referente a la patria coimera de inspectores del estado, empresas de servicio o similares, con que comienza su comentario el destacado cardiocirujano, baste mencionar la palabra Cromagnon, un ejemplo apenas mucho más acá en el tiempo, para que todos entendamos de qué se trata.

Tal vez cuando hace referencia a los fondos que el primer gobierno de Perón habría dilapidado, Favaloro menciona mil seiscientos millones de dólares que convertidos a ese año llegarían a veinte mil, sumado a la idea de que ese fue el momento histórico en que apareció la inflación en la Argentina, valdría hacer alguna salvedad, en honor a la verdad histórica. Ese gobierno, iniciado en 1946, no solamente mejoró el nivel salarial de los trabajadores, construyó viviendas y escuelas, desarrolló obras públicas y de infraestructura necesarias para el incipiente crecimiento de la industria, sino que, justamente, en el área de la Salud Publica, y a través del ministro Carrillo, logró erradicar enfermedades endémicas especialmente en el interior del país como consecuencia de campañas sanitarias planificadas y llevadas a cabo con eficiencia.

Está claro ya para todos quienes han estudiado ese período sin prejuicios ideológicos, que en esos dos gobiernos hubo actos de corrupción y un autoritarismo innegable en el manejo político, actitud que el peronismo tiene en su ADN. Basta recordar el extraño suicidio de Juan Duarte, hermano de Eva Perón, “ Juancito “ nunca totalmente aclarado y que se supuso relacionado con actos de cohecho. Fueron también famosas las acusaciones de cobros de importantes coimas en el IAPI, organismo estatal que monopolizaba las exportaciones e importaciones del país que hasta Arturo Jauretche reconoció en su momento.

También es coincidente la crítica a aquellas administraciones, muchos adherentes al peronismo han terminado aceptándolo en la misma dirección que lo indicado por Favaloro, que paralelamente al incremento de derechos sociales, se debió también insistir, en conjunto con los sindicatos que se iban creando para defender esos derechos, en el refuerzo de los valores del trabajo y la educación, ambas obligaciones esenciales para hacer crecer al país de manera sustentable. Aquí cabría la divisa de la Primera Internacional Socialista que fundara Carlos Marx en 1864: Ni deberes sin derechos, ni derechos sin deberes.

Más adelante, rescata especialmente Favaloro la figura de Carlos Pellegrini. Innegable “piloto de tormentas”, uno de los fundadores del Club Industrial, como se lo denominó por entonces al tocarle conducir al país luego de la renuncia del presidente Juarez Celman, como consecuencia de la Revolución del Parque en 1890. La corrupción fue, una vez más, una de las causas de esa asonada para lo cual bastaría con remitirnos a leer La Bolsa, la novela de Julián Martel para descubrir el clima de especulación inmobiliaria y financiera de ese período que tanto resuena en la historia de los últimos cuarenta años, desde la tablita de Martinez de Hoz hasta la orgía de devaluaciones de la moneda que se van sucediendo cada vez más frecuentemente en todos los gobiernos de distintos signos.

Y a vuelo de pájaros negros llegan de la triste memoria nacional también, el manejo de las ventas de las tierras recuperadas por la campaña del desierto, con que Roca recompensó a sus lugartenientes para que al final terminaran por pocos pesos en manos de los poderosos de siempre. Y mucho antes la Enfiteusis de Rivadavia que culminó en la repartija a muy bajo precio de los campos fiscales más feraces de la provincia de Buenos Aires, fundando esa raza de terratenientes que Sarmiento definiera como “ aristócratas con olor a bosta “ en un arranque virulento en el Senado de la Nación, parecido tal vez a la reacción del doctor Favaloro en el programa de Bernardo Neustad, harto de tanta mugre.

También aparece mencionado el controvertido ministro Federico Pinedo en los años 30, abuelo del actual senador Macrista, que el cardiocirujano proponía reivindicar, tal vez porque sus iniciativas económicas no fueron todas tan nefastas como las catalogó el revisionismo en su momento. En ese momento histórico es imposible no recordar, hablando de malos gobiernos, a la denominada Década Infame y los negociados con las empresas de energía y transporte, los relacionados con la comercialización de la carne, el polémico tratado Roca Runciman y las denuncias de Lisandro De la Torre en el Senado que culminaron con el asesinato de Bordabehere en el recinto. Sumado el impacto de la crisis mundial del 30 con el consecuente aumento de la miseria y la desocupación, que Discépolo inmortalizó en el tango Cambalache. Ese Discepolín, que convertido en Mordisquito, ya con el peronismo en el poder, de alguna extraña manera contestando a las críticas de Favoloro a todo el peronismo con aquella sentencia: “yo no lo inventé a Perón, lo inventaron la ausencia de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época…. “

Para cerrar, una perlita imperdible en el breve video que mencionamos. El recorte, apenas unos segundos, del rostro de Fernando De la Rua, asomado en un rincón de la pantalla, esperando su turno para ingresar al programa seguramente. Una especie de anuncio irónico del futuro que nos esperaba, desde ese presente que ahora es nuestro pasado. Ese pasado que continúa sucediendo en la Historia argentina como una actualidad permanente y terrible.