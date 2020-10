Este martes, el Ejecutivo Municipal anunció que por el día de la madre habilitará a los comercios abrir una hora antes, a las 15 en vez de las 16, durante miércoles, jueves y viernes y todo el día durante el sábado.

Este anuncio según la visión de la oposición tiene gusto a poco, así expresó Maria Elena Gallea al decir "no les sirve a los comerciantes, no les sirve a los clientes y tampoco tiene sentido común. El día de la madre es un día que los comerciantes esperamos por mucho tiempo, es donde más gente se sale a comprar y el extender sólo una hora el horario no va a ser suficiente. Los comerciantes necesitan poder vender y el cliente comprar con tranquilidad y sin esperas. Por eso pediamos poder atender en horario corrido. Pero otra vez el municipio no nos escucha".

Por su lado Marcelo Matzkin expresó que "esta medida tiene gusto a poco. El pedido de extensión del horario tiene también un sentido sanitario, evitar la aglomeración de gente. No entendemos porque no se puede todo el día y de esta forma aprovechar que la persona que salió al banco por ejemplo aproveche y compre el regalo. De esta forma esa persona por ejemplo debe volver a salir a la tarde. Con el horario partido se obliga a la gente a salir dos veces en el día. En cambio el sábado se autoriza todo el día, eso esta bien y así debería de ser toda la semana".

Por último Maria Elena Gallea concluyó: "El Intendente debe escuchar más a los otros sectores políticos, por algo hacemos pedidos. Se debería escuchar más los motivos de los pedidos y así hacer anuncios que nos sirvan a todos y no sólo hacer anuncios unilaterales que no tienen sentido común".