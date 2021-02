Por Jorge “Matakury” Pérez... En Zárate está la oficina de Zoonosis, Bromatología y Abasto donde una persona responsable puede anotarse para realizar la castración gratuita de su mascota. Si por ejemplo queremos castrar a Firgun un perrito rescatado y amputado después de ser atropellado por un tren, para que sus futuros cachorros no tengan que “aperrear” el mismo destino de deambular hambrientos por la “Ciudad Mascota”, entonces una persona responsable puede acercarse hasta la oficina instalada en Teodoro Fels y Martín Coronado.

Después del “Buen día” de cortesía y explicar el motivo de nuestra visita a la oficina de Zoonosis, la empleada reitera que “hay tres meses de espera para acceder a la castración de un animal.” Entendemos que los recursos no dan abasto. Aceptamos que registren nuestros datos en un cuaderno de tapa dura. Total tres meses no parecen tanto. En ese lapso de tiempo un perro macho como Firgun podría aparearse con muchas hembras de su especie, pero bueno, confiemos en que no suceda.

Quizá Firgun tenga más posibilidades de ser castrado en una ciudad vecina, cuyo nombre empieza con “C”, donde se dice que funciona mejor un quirófano móvil para el control de animales . Lo importante es que el servicio de castración es gratis en Zárate. ¿“Ciudad Mascota”?.

Igual que sería gratis y muy útil el quirófano móvil adquirido por el municipio zarateño para realizar castraciones sistemáticas y sostenidas en el tiempo. Hay un problemita, el quirófano móvil fue destinado a la atención de personas durante la emergencia sanitaria de Covid 19. Es como tener una frazada corta, te tapas el pecho y te destapas los pies.

Lamentablemente los recursos para Zoonosis son muy inferiores a los que necesita la ciudad, Cualquiera podría notarlo.

En una entrevista reciente, el Concejal Marcelo Pastore (Juntos por el Cambio) explica: “En diciembre de 2020 durante las últimas sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante tuve que presentar un proyecto de informes para Zoonosis y solicitar el subsidio, que no se estaba acreditando para la Protectora de Animales, pero no fue aprobado en primera instancia. En otra sesión del Concejo Deliberante vuelvo a presentar el mismo proyecto y sí se aprobó.” A partir de la acción administrativa impulsada por Pastore, desde la gestión oficial se retomó una jornada con los operativos de castración y vacunación en Lima en diciembre 2020.

Sin embargo, Pastore señala que después de esa jornada “el quirófano móvil del programa “Ciudad Mascota”, no volvió a ser usado”. En la oficina de Zoonosis confirman que no disponen del quirófano móvil y que esta vez a Zoonosis “le tocó perder.”

Zoonosis hace referencia al grupo de enfermedades infecciosas que los animales pueden transmitir a los humanos. Para prevenir la propagación de enfermedades como la rabia y la preocupación de enfermarse de rabia, la Protectora de Animales que lucha contra la rabia recibe vacunas antirrábicas para aplicar en perros y gatos.

Hay un problemita, según el concejal Pastore (JxC) “las partidas de vacunas antirrábicas, que le daban a la Protectora no se las estaban dando en tiempo y en forma y se entregaban vacunas vencidas o próximas a vencer.”

¿Es posible que sucedan hechos que perjudican a la población en forma masiva? Tan posible como que un proyecto que beneficia a las sociedad se puede “cajonear”, es decir no es aprobado por la mayoría de concejales y queda olvidado en un cajón.

“Desde hace años hay pocos recursos para la oficina de Zoonosis” dice Pastore (JxC) y agrega: “entonces las organizaciones no gubernamentales (ONGs) integradas por proteccionistas se cargaron al hombro el trabajo de castración sistemática de animales comunitarios, de lo contrario Zárate sería un caos con una mayor sobrepoblación de animales sin una familia responsable, que los cuide.”

El concejal Marcelo Pastore (JxC) se hizo conocido como “el muchacho de los perros” porque siempre tuvo manadas y además tuvo la oportunidad de trabajar en el famoso refugio de animales Battersea Dog`s and Cats Home, considerado el más antiguo de Europa y a partir de su experiencia organizó campañas de castración y adopción responsable de animales antes de ser electo para desempeñar el cargo de Concejal.

En su opinión “hay una inmensa cantidad de animales como Firgun y que en lugar de hablar de un “perro de la calle”, se trata de un perro nuestro de la sociedad, que sobrevive en la calle rompiendo bolsas de basura para obtener alimentos, pero no debe estar ahí.

Desde su experiencia el edil propone que: “Se debería tener un registro y cumplir ciertos requisitos para la tenencia responsable de un animal, que es un ser que vive, que late. Debe haber más educación sobre la adopción responsable de animales.”

“Si evitamos hacernos responsables de los animales comunitarios” sostiene el edil zarateño es una acto que “habla de la inmadurez nuestra como sociedad.”