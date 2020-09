Uno de los protagonistas de los cientos de protestas de la policía que se extienden por la Provincia habló con La Tecla, le pasó factura a Berni, y aseguró que mantendrán la huelga hasta que se resuelva el tema salarial porque “un policía arriesga la vida por lo que vale un alfajor”.

“No mires por favor y no prendas la luz” dice la remera negra con la imagen partida, mitad frase mitad cara del indio Solari, el barbijo con la bandera argentina de quien se erige como circunstancial delegado de la protesta.

Las gomas que cortan la calle esperando el fósforo que las encienda. Es la postal de un piquete más, pero en este caso, tiene la inédita particularidad de la protesta policial en forma de huelga y movilización.

El mayor Carlos Maure lleva 28 años en la policía y es uno de los miles de uniformados que protestaron en la Provincia. En la concentración realizada en la calle 526 de La Plata, donde funciona un comando de patrullas, Maure habló con La Tecla y contó que el Gobierno “está pidiendo tiempo para arreglar el tema salarial, el resto de los pedidos están dispuestos a concederlos. Lo único que falta es la reconstrucción salarial y hasta que no tengamos respuesta favorable al requerimiento salarial vamos a permanecer acá".

-¿Pero hasta cuándo piensan extender la protesta?

-Hasta que tengamos una respuesta favorable.

-Algunos hablaban de un plazo hasta el viernes.

-El viernes es el plazo que pidieron las autoridades del gobierno. Yo creo que si son un poquito conscientes de la situación lo deben resolver antes. Es un tema serio, porque hablamos de la seguridad de todos, incluso de nuestros familiares, porque nosotros no estamos exentos de que nos pase algo. Creo que si tienen un poquito de conciencia esto se tiene que solucionar en lo inmediato. Es cuestión de hacer un decreto más de necesidad y urgencia, porque somos esenciales para todo menos para vivir dignamente. Hay compañeros que viven bajo la línea de pobreza.

-¿Cuánto es el sueldo de un policía que recién ingresa?

-Aproximadamente 35.000 pesos de bolsillo.

-También piden aumento en las horas Core

-La hora Core, que es una compensación por recargo de servicio, está a un valor de 40 pesos. Un policía uniformado sale a la calle y arriesga la vida por lo que vale un alfajor; me parece que estamos bastante desactualizados en cuanto a la situación salarial. Cualquier compañero cobra un plus por mantenimiento de uniforme de 1.130 pesos, un valor que no se actualiza desde 2013; y con esa plata no comprás un par de borceguíes. Tenemos que sacar de nuestro sueldo para vestirnos porque el plus no alcanza. Tenés que hacer 120 horas Core, que son muy poco los que las hacen y no hay descanso. Otro problema es el de los recargos, el sistema está colapsado porque hay compañeros que tienen COVID o son sospechosos de COVID, entonces el resto debe cumplir 12 horas de servicio más 12 horas de recargo, y creo que no es humanamente posible que una persona pueda manejar 24 horas seguidas.

-¿Por qué se llegó a esta situación, no hubo instancias de diálogo previamente?

-El ministro dijo que no hay lugar para tibios, y hoy quedó demostrado que no somos tibios. Somos conscientes, calmos, ubicados, pero a veces se abusan. Siempre somos los últimos. Como empleados estatales vamos a la cola de lo que decida por ejemplo el gremio de los docentes. A nosotros no nos pagaron ningún plus por el tema del COVID, y si hubo alguien que presentó un pedido para tener un plus por eso se lo denegaron. Por ejemplo, en La Plata, cuando empezó el tema de la pandemia había que reservar un porcentaje de los efectivos y acá no se hizo. Entonces llega un momento que los recursos humanos no responden más. Esta es la forma en la que van a cambiar las cosas, con miedo no se puede.