En la tarde noche de ayer martes 29 de diciembre, el intendente Osvaldo Cáffaro, protagonizó un acto en el campo deportivo del Club Atlético Defensores Unidos (CADU) donde lanzó el programa que será emblema y marcará el horizonte para los próximos años de su gestión en el distrito: se trata de “Solidaridad Urbana”, un esquema en lo que respecta a la gestión y resolución del hábitat en la que tendrá un alto protagonismo la participación de la población de Zárate.

La jornada contó con la presencia de importantes autoridades y referentes de las fuerzas vivas del partido como el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Ríos; la diputada provincial por el Frente de Todos, Patricia Moyano, la Diputada Provincial Micaela Morán, secretarias y secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal, sociedades de fomento, clubes, instituciones de Zárate, referentes barriales, vecinas, vecinos e invitados especiales.

Cáffaro manifestó: “Llegamos acá en una situación difícil, en lo individual, familiar, institucional, y quiero agradecerles, en primer lugar, a todos, que en parte son los representantes de muchos otros vecinos. Por la pandemia es imposible hacer una actividad más grande.”

El jefe comunal explicó los detalles del programa que tendrá una perspectiva basada fuertemente en los valores del cuidado del ambiente y la sustentabilidad, un alto compromiso hacia la participación popular y la descentralización, el respeto por la diversidad cultural y de género y enfocado en el desarrollo económico local.

“Esto no puede esperar, lo vamos a empezar hoy, la idea es como revertimos este año de parálisis, peor que esto no puede haber. Y no lo puede hacer el intendente solo con su equipo, por eso necesitamos una amplia participación de las instituciones, ese es el gran plan. Con nuevos recursos y la sabiduría puesta para el mejoramiento barrial. La idea es invertir 370 millones de pesos en tres años, es una inversión arriesgada por parte nuestra, volcándolo a la participación popular. Nosotros tenemos que ser los artífices de la reconstrucción de este país, como nos pide nuestro presidente. Solidaridad Urbana, es reconstruir nuestros barrios y la ciudad. Tan simple, pero tan difícil, la realidad es compleja, y hay que resolverla, pero este año de mucho sufrimiento nos tiene que servir. Algunos estuvimos infectados, perdimos familiares, amigos, vecinos, hay que sacar la fuerza y la resiliencia, Zárate la tiene, gracias por acompañarnos. Recién empieza el programa y debemos levantarnos con una sonrisa”, añadió.

Ariel Ríos, por su parte, expresó: “quiero agradecer principalmente a los representantes de las instituciones y los movimientos sociales de la comunidad. Es un orgullo estar en este plan, que no se agota en un techo o una pared. El intendente siempre nos habló del Hábitat, y el Hábitat incluye el entorno, el espacio público, la escuela. Creemos que debe haber Estado para todos”.

Una herramienta vital para construir y crecer desde la participación popular.

Solidaridad Urbana se dividirá en 6 zonas de trabajo y avanzará en obras de infraestructura, ampliación de la red de servicios públicos como agua y cloacas, grandes emprendimientos, lotes con servicio, urbanización de barrios populares, regularización dominial entre otras importantes iniciativas.

A su vez, se desarrollarán los siguientes programas: Equipamiento Urbano $105.000.000 (destinado a clubes, escuelas y jardines, Sociedades de Fomento y Centros de Participación Municipal CEPAM), Programa de Infraestructura $84.000.000 (Construcción de Bicisendas), Programa de Espacios Verdes $80.000.000 (Mejoramiento y construcción de Plazas, Parques y forestación Urbana), Programa de Ambiente $47.340.000 (Creación de Huertas, Vivero Comunitario, Compostaje, tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Reciclado, Podas, Calefones solares con reciclables, Biodigestores cloacales), Programa de Empleo y Capacitación $ 900.000, Programa de Salud $19.800.000 (Mejoramiento de Infraestructura, Campañas de Vacunación y castración de animales domésticos), Programa de Centros Comerciales a cielo abierto $31.200.000, Programa de Seguridad $3.420.000 (Implementación del Plan Alerta Vecino e instalación de Nuevas Cámaras).

Todos estos programas (con fondos municipales) serán desarrollados en todo el proceso junto a los vecinos e instituciones que podrán decidir y participar en las diferentes etapas de los proyectos: planificación, implementación y ejecución, monitoreo y evaluación.

Cáffaro remarcó: “es clave la participación de la comunidad, sino no se sustenta. El vecino debe ser parte de la resolución del problema. Nos faltó una participación más activa de la comunidad anteriormente. Vamos a trabajar, para todas las instituciones, para que puedan abrir una cuenta en el banco, en forma coordinada para que puedan acceder a esos recursos. Las cooperadoras de las escuelas, las sociedades de fomento, este programa, marca un horizonte, desde Zárate, hemos armado una herramienta de participación popular y descentralización del poder como nunca antes y quería compartirla con todos ustedes, señaló el Intendente Cáffaro.

Finalmente, los referentes de más de 40 instituciones presentes junto al intendente Cáffaro firmaron un acta compromiso donde se comprometieron a prestar mutua cooperación y colaboración para la realización de actividades, intercambios de información y conocimientos, presentación de proyectos, y llevar adelante acciones conjuntas en un marco de asistencia técnica, académica, económica y laboral recíproca, a los fines de poder desarrollar y lograr el acceso a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable para todos los habitantes del partido de Zárate.

Cabe destacar que se continuará trabajando para acercar el acta compromiso y la iniciativa en general a todas las instituciones de la comunidad que no pudieron estar presentes debido al cupo de asistencia que impone el protocolo sanitario.