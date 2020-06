Desde el Salón de Actos del Municipio de Zárate, y con el debido distanciamiento social que obliga la pandemia, en la jornada de hoy, el intendente Osvaldo Cáffaro junto a otros representantes del gobierno local, siguieron por video conferencia la ceremonia que se realizó desde La Plata, de manera virtual, y con la participación de los 135 municipios, representados por sus intendentes y un alumno de cada distrito. En el caso de Zárate, junto al intendente Cáffaro, y en representación de los estudiantes de nuestro partido, participó Mia Victoria Atala, de la Escuela Primaria N°3, Nuestra Señora del Carmen, perteneciente a 4B, del turno tarde, quien estuvo acompañada por su madre y la directora del establecimiento, Adriana Pérez.

De la ceremonia que encabezó el Gobernador de la provincia , participaron la Secretaria Jefa de Gabinete del Municipio, Dra. Florencia Diez, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Ríos, el Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Darío Raffo y la Directora General de Educación, Antonella Betilli.

En el acto virtual, desde La Plata, al gobernador Kicillof, lo acompañaron la Vicegobernadora, Verónica Magario, y la Ministra de Educación provincial, Agustina Vila. El gobernador, resaltó la gran labor que se hace para que pueda cumplirse el ciclo lectivo con las tareas que los alumnos realizan en sus hogares y manifestó que, si las condiciones lo permiten, el 10 de diciembre, cuando se festeje el Día de la Democracia, allí jurarán la Bandera de manera presencial.

Homenaje a Manuel Belgrano y entrega de Ofrenda floral en su Busto, ubicado en Plaza Italia

Luego del acto a través de Teleconferencia el intendente Osvaldo Cáffaro, la alumna de Zárate que representó a las escuelas del Distrito en la ceremonia y los funcionarios, se trasladaron a plaza Italia, en donde se procedió a la colocación de la ofrenda floral al pie del busto que homenajea al General Manuel Belgrano.

Por su parte, el intendente Cáffaro, señaló, que, “Es un día atípico, y les envío un Feliz Día de la Bandera para todos, son 200 años de la muerte de uno de los próceres que más siento. Fue una persona con un grado de humildad único, más allá de las batallas y lo que conocemos, tenía una visión de país, de sociedad, que lo transmitía en cada hecho que hacía. Realmente, Belgrano, fue un grande para nuestro país, todo un visionario y solidario. Tomó una decisión que no contaba con la aprobación del Triunvirato de ese momento, que es la de enarbolar la bandera. Pensaba que era necesario tener un símbolo, y así lo hizo, y se trata de una bandera que aún no hemos podido rescatar, no sabemos si era más azul, más celeste, más blanco, pero más allá de eso, Belgrano puso el énfasis en tener este símbolo, que, en el Congreso de Tucumán, de 1816, con el gobierno patrio lo dio por válido”.

Por otro lado resaltó, que, “también se cumplen los 200 años de la creación de la Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo le envío un abrazo fuerte al gobernador Axel Kicillof, y a todos los zarateños, porque no se puede pasar por alto este momento, son nuestras raíces, nuestros próceres, que así lo pensaron con lo bueno y lo malo”.

También el intendente recordó que el día 21 de junio es el Día del Padre, y transmitió un saludo enorme, “a todos los padres, a los que están, y a los que están en el cielo, como en el caso del mío. Y mi deseo, es que este enemigo invisible, a quien enfrentamos hoy, se vaya definitivamente. Estamos trabajando todo el día para cuidar la salud de la gente. Realmente, los vecinos han sido muy respetuosos y solidarios, salvo algunas excepciones, no debemos dilapidar los 90 días de esfuerzos que hicimos. Hay un Estado presente, y estamos pensando en paralelo y enfocándonos en el día después, para ver como seguimos mejorando la infraestructura y el hábitat de los vecinos, apostando a la salud, para que no nos agarre desprevenidos. Tenemos un horizonte y les pido a los vecinos que nos tengan fe, que vamos a dar todo por el bienestar común”.

La alumna que representó a los estudiantes del Distrito, Mia Atala, de 9 años, contó con gran emoción, lo siguiente: “es un día especial, y hoy prometo, estudiar y trabajar, para poder ayudar a generar una gran patria. Quiero saludar a toda mi familia, a toda la escuela, y mis compañeros de la Escuela N°3”.

Por su parte, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Ríos, dijo, que, “se trata de un día particular. Pero esto no impide recordar a Manuel Belgrano, y su solidaridad puesta al servicio de la patria. Un acto muy emotivo, con la presencia de los directivos, más allá de que no pudimos estar todos, como es habitual cada año, pero eso no significa que no llevemos la misma pasión, y el recuerdo hacia nuestra nación. Hoy ante la pandemia, trabajando por el otro. Debemos seguir haciéndolo juntos y cuidarnos, mi saludo a los padres, y ya habrá tiempo para otros festejos”.

Mientras, que la Secretaria Jefa de Gabinete, Florencia Diez, expresó, que “estamos conmemorando el Dia de Bandera, en estos 200 años, representados por Mía Atala que hizo su juramento a nombre de todos los alumnos de Zárate. Acompañando al intendente en una conmemoración distinta, y debemos seguir juntos. La Bandera nos une, y es lo que quiso hacer Belgrano, dejar ese legado de unidad para una patria grande”.

Año del General Manuel Belgrano

Por cumplirse los 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano, y los 200 años, de su muerte, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través del Decreto nacional 2/2020, publicado en el Boletín Oficial el 3 de enero, determinó a 2020 como el “Año del General Manuel Belgrano”, resaltando su destacada actuación pública en el proceso que condujo a la independencia de nuestro país en el marco de las luchas por la emancipación sudamericana.