El intendente Osvaldo Cáffaro junto a el presidente del Honorable Concejo Deliberante Ariel Ríos, procedió durante la mañana de este lunes a entregar cajas navideñas a trabajadores del Municipio que desempeñan labores en las distintas secretarias, y que en este año particular han desarrollado tareas esenciales con la principal misión de cuidar la salud de los vecinos del Partido de Zárate. Los lugares que visitó el Intendente fueron los hospitales intermedios Dr. René Favaloro, Aurelio Alleotti de Lima, y el Palacio municipal.

Los funcionarios hicieron entrega de cajas con productos navideños para los trabajadores esenciales y sus familias a días del cierre de este 2020. La visita se inició en horas de la mañana, en donde el Intendente Cáffaro se hizo presente en el Hospital Intermedio Municipal Dr. Aurelio Aleotti de Lima, donde fue recibido por los responsables de dicho lugar, entre ellos, la Dra. Verónica Manassero, luego se acercó al Hospital Intermedio Dr. René Favaloro, allí junto al Secretario Interino de salud, Dr. Marcelo Schiavoni, la Dra. Lorena Mattei y el Dr. Mautisi procedió a entregar las cajas navideñas a los integrantes de la Secretaría, finalizando en el Palacio Municipal, donde se sumaron al Intendente para esta entrega secretarias y secretarios del Gabinete.

Esta acción realizada en vísperas de las fiestas se lleva a cabo para acompañar a todo el personal en su mesa navideña, en este año particularmente difícil como consecuencia de la pandemia.

Durante la entrega de las cajas navideñas en el Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro, el intendente Osvaldo Cáffaro, dijo lo siguiente: “Queríamos hacerlo en este lugar, vengo del Hospital Intermedio de Lima, que son a nivel municipal nuestros dos lugares de batalla. Por supuesto, mi reconocimiento es para todos los trabajadores municipales, pero hoy, se ve reflejado con este guardapolvo verde, a todos los que han estado en este año, que ha sido tremendo. Los esenciales, por un lado, de la Salud, y por el otro lado, los trabajadores municipales que hicieron, cosas que eran inimaginables. En el caso particular nunca me hubiese imaginado que tendríamos que administrar y gobernar en una pandemia. Ha sido muy difícil para todas las familias, las personas, las organizaciones y también para los Municipios”.

Y agregó: “Así que aquí estamos, el virus y la pandemia no se han ido, hay que tenerlo en cuenta, esto empezó el 19 de marzo, no termina de un día para el otro, dependemos de la vacuna, que ahí sí, recién nos va a empezar a solucionar definitivamente el problema, pero va a ser una cosa paulatina, no va a ser de un día para el otro. Yo creo que la post pandemia, empezó a partir del 19 de marzo mismo, cuando empezamos a ocuparnos, y a entender, o a tratar de entender lo que venía sucediendo, agradezco el apoyo que he tenido de todo el personal y la comunidad. En la región V (Zárate pertenece a esta región sanitaria de la provincia bonaerense), hemos sido uno de los distritos que más normas aplicamos, y que los resultados, entre comillas han sido satisfactorios, y digo entre comillas, porque un hecho irreversible como es la muerte de una persona, las hemos tenido, y esto no puede justificar nada, siempre nos va a faltar algo por hacer. Quería simbólicamente estar presente en esta entrega de cajas navideñas, y hacerlo en nuestro hospital Intermedio Favaloro”, amplió.

Como mensaje de fin de año a la comunidad, Cáffaro sostuvo: “hay que seguir conviviendo con este virus, pero por supuesto, cómo intendente tengo que ir marcando horizontes y hacia dónde ir. La semana que viene lanzaremos un programa integral llamado Solidaridad Urbana, un master plan del Hábitat. En cada rincón de Zárate y Lima, vamos a lanzar distintos proyectos en el territorio, para que haya una participación como nunca antes hubo en el distrito. Así que las organizaciones intermedias, sociedades de fomento, cooperadoras escolares, todas las instituciones serán parte de este programa. Hace 4 meses que venimos trabajando. Para el futuro, debemos seguir cuidándonos y seguir trabajando y queriendo a nuestra ciudad, es el objetivo que tenemos, y el objetivo que hemos tratado de lanzar en todos estos años. Esta transformación física, realmente no la pudo haber hecho solo el intendente, o el intendente con su equipo de gobierno, lo logramos hacer codo a codo con los vecinos, este año quiero mucha más participación para transformar más a la ciudad que en los anteriores 12 años”.

Por su parte, el Secretario de Salud interino, el doctor Marcelo Schiavoni, remarcó “simplemente agradecer a todos los que participaron en esta pandemia, ayudando o colaborando, sean agentes de Salud o incluso administrativos de la Municipalidad, fue una etapa muy difícil, de incertidumbre, nunca estuvo claro desde el inicio, como se comportaba el virus. Y toda esa gente que colaboró en marzo, abril y mayo, puso el cuerpo para atender y cuidar a la población dejando a sus familias para trabajar por los demás, es un agradecimiento eterno. En esta etapa es más importante que nunca mantener el cuidado, el distanciamiento, el uso del barbijo, lavado de manos, es una etapa que con estas simples medidas se puede evitar una segunda ola de contagios. La campaña de vacunación, en la región V, estamos trabajando a las órdenes de provincia y nación, y deseando que la curva de contagios siga en una meseta plana y que no aumente, para favor de la gente”.

Ariel Ríos, presidente del Honorable Concejo Deliberante expresó: “es muy importante todo el esfuerzo, que hicieron los médicos, enfermeros, ambulancieros, teníamos que estar acá, para agradecer en el primer cuerpo de la trinchera. Y pedimos no bajar los brazos, estamos para acompañar. Deseo que encontremos una solución, una vacuna, y seamos solidarios en este tiempo, para cuidarnos entre todos, el día a día es muy importante, y de nuestra parte un saludo a toda la población”, concluyó.